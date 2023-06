Jak pić więcej wody? To jeden z najprzyjemniejszych sposobów

Organizm ludzki składa się w większości z wody i jest ona niezbędna, aby prawidłowo funkcjonował. Odpowiednie nawodnienie przekłada się również na nasze samopoczucie.

Ile wody dziennie trzeba pić?

Amerykański Instytut Medycyny zaleca, aby mężczyźni przyswajali 3,7 litra wody dziennie, a kobiety około 2,7 litra. To całkowita ilość płynów, także tych, które przyjmujemy razem z pożywieniem. Specjaliści, na których powołuje się serwis „Eat This”, zwracają jednak uwagę, że ustalając zapotrzebowanie na płyny, należy wziąć pod uwagę wiele indywidualnych czynników. Na przykład podczas aktywności fizycznej w ciepły dzień należy pić więcej, niż podczas siedzącej pracy w klimatyzowanym biurze.

Jedz arbuzy i truskawki

Dla wielu osób problemem jest pamiętanie o regularnym piciu wody. Jeśli nie masz ochoty na kolejną szklankę wody, sięgnij po owoce i warzywa. Latem to przede wszystkim soczyste arbuzy, truskawki albo ogórki. Te owoce i warzywa warto mieć pod ręką i traktować je jako zdrowe przekąski.

„Pokarmy takie jak arbuz i ogórek składają się głównie z wody. Z tego powodu wybór tych produktów może pomóc ludziom w utrzymaniu nawodnienia. To po prostu nawadniające przekąski. A bonus? Te produkty zawierają naturalne elektrolity, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Arbuz składa się w 92 proc. z wody, zawiera elektrolity, magnez i potas” – tłumaczy cytowana przez "Eat This" Lauren Manaker, dietetyczka i autorka książek o żywieniu.

Jak pić więcej wody?

Ale nie tylko bogate w wodę pożywienie może pomóc. Specjaliści radzą, aby zawsze mieć butelkę wody pod ręką i starać się regularnie sięgać po nią i wypijac choć kilka łyków. Pomóc w tym mogą też specjalne aplikacje lub zwykły alarm w telefonie, które będą przypominać, że to czas na łyk wody. Dobrym urozmaiceniem i pomocą dla osób, które nie przepadają za zwykłą wodą, jest dodanie do niej zdrowych dodatków smakowych – to na przykład cytryna, limonka, arbuz czy mięta. Dietetycy radzą, aby przede wszystkim słuchać swojego ciała. Uczucie pragnienia jest najważniejszym sygnałem, jakie wysyła organizm, kiedy potrzebuje wody.

