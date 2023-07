Ciasto „styropian”, czyli sernik bez sera. Przepis bije rekordy popularności w internecie

Ciasto „styropian” swoją nazwę zawdzięcza bielutkiej barwie, konsystencją jednak styropianu nie przypomina. Smakuje jak sernik. W przepisie sera jednak nie ma, zastępuje go gęsty jogurt naturalny typu greckiego. Przygotowana na jego bazie masa jest bardzo delikatna w smaku i „lekka jak puszek”. Wylewa się ją na podpieczony spód kruchego ciasta, które łatwo jest przygotować, stosując się krok po kroku do zaleceń zawartych w przepisie.

Zalety ciasta na bazie jogurtu greckiego

Jogurt grecki oraz jogurt naturalny to niezwykle wartościowe produkty, które powinno się jeść każdego dnia. Z obu z nich można przyrządzić ciasto „styropian”. Ze względu na zawarte w nich składniki, a zwłaszcza białko, jogurty są istotnym elementem diety. Jogurty greckie są bardziej gęste niż klasyczne jogurty naturalne. Zawierają więcej tłuszczu (do 10 proc.) oraz nieco więcej białka (od 3 g do 9 g na 100 g.), co wynika z różnic w trakcie procesu produkcji.

W obu produktach znajdziemy bakterie kwasu mlekowego, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelit. Badania wykazały, że regularne spożywanie jogurtów pomaga w zwalczaniu alergii, zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych w organizmie. Jest też korzystne dla osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak: biegunki, zaparcia, niedokwaśność żołądka, wzdęcia czy niestrawność. Jedzenie jogurtu wspiera też system immunologiczny organizmu oraz wchłanianie żelaza. Regularne spożywanie nabiału zapobiega rozwojowi nowotworu jelita grubego – uznanego za chorobę cywilizacji zachodniej.

Przepis: Ciasto „styropian” Niskokaloryczny deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki Na kruche ciasto:

kruchego ciasta

250 g schłodzonego masła (lub margaryny)

100 g drobnego cukru

5 żółtek

450 g mąki pszennej

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Do przygotowania masy:

1 litr jogurtu naturalnego np. typu greckiego, temperatura pokojowa

200 g cukru

2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru

5 białek

1 puszka brzoskwiń w syropie lub wiśni w cukrze. Sposób przygotowania Przygotuj ciastoŻółtka wymieszaj z cukrem, dodaj pokrojoną w drobną kostkę margarynę i zagnieć z żółtkami, dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Zagniataj do wyrobienia jednolitej masy i podziel na dwie części. Jedną z nich owiń w folię aluminiową lub spożywczą i włóż do zamrażarki. Upiecz spód ciastaDrugą część ciasta rozwałkuj i połóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuj ciasto widelcem w kilku miejscach i włóż na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Wyjmij gdy spód będzie rumiany. Przygotuj masęWymieszaj jogurt z cukrem przy pomocy trzepaczki, a następnie dodaj budyń i dokładnie wymieszaj. Ubij pianęUbij białka na sztywną pianę, a następnie delikatnie wymieszać z jogurtem. Na koniec dodać odsączone na sitku owoce. Wyłóż masę na spód ciastaMasę wyłóż na zarumieniony spód (nie może być gorący). Wyjmij drugą część ciasta z zamrażalnika i zetrzyj ją na grubej tarce, tworząc w ten sposób kruszonkę, która będzie stanowiła wierzchnią warstwę ciasta. Upiecz ciastoWłóż ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C na godzinę. Po tym czasie uchyl drzwiczki urządzenia i pozostaw ciasto „styropian” do ostygnięcia.

