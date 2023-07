Chipsy ze skórek z bobu. Dowiedz się, jak przygotować zdrową przekąskę

Jedni jedzą bób ze skórką, inni ją odrzucają. Niesłusznie, bo z łupinki bobu, po ugotowaniu, można przygotować smaczną i zdrową przekąskę. Wystarczy oliwa z oliwek i odpowiednie przyprawy: odrobina słodkiej papryki, chili, czosnku granulowanego, cebuli w proszku, rozmarynu, oregano, suszonych pomidorów, soli i pieprzu. Tak doprawione skórki zapiekamy przez 10 minut w piekarniku i gotowe!

Dlaczego warto jeść bób?

Bób to warzywo jest pełne błonnika, witamin, minerałów i białka. Regularne spożywanie bobu przynosi niekwestionowane korzyści zdrowiu. Badania wskazują, że pomaga na liczne problemy zdrowotne, w tym chorobę Parkinsona. Korzystnie też wpływa na pracę serca, obniża poziom „złego” cholesterolu i skutecznie zwalcza objawy anemii. Ze względu na dużą zawartość białka i błonnika bób zalecany jest osobom na dietach odchudzających i dbającym o linię. Daje na długo po zjedzeniu uczucie sytości i reguluje pracę jelit.

Wypróbuj przepis na chipsy z bobu

Przepis: Chipsy ze skórek bobu Zdrowa przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 szklanki gotowanych skórek bobu,

30 ml oliwy z oliwek,

2 łyżki mieszanki przypraw: słodkiej papryki, chili, czosnku granulowanego, cebuli w proszku, rozmarynu, oregano, suszonych pomidorów,

sól i pieprz. Sposób przygotowania Przygotuj skórki z bobu i ułóż na blaszceUgotowane skórki osuszamy przy pomocy papierowego ręcznika, a oliwę mieszamy z przyprawami. Przygotowaną mieszanką polewamy skórki bobu i dokładnie mieszamy. Wykładamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Skórki nie powinny się ze sobą stykać. Upiecz skórki z bobuCałość pieczemy przez około 7 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Po upływie tego czasu zawartość blachy mieszamy i pieczemy przez kolejne 3 minuty.

Do przygotowania zdrowej przekąski najlepszy jest młody bób

Świeży, młody bób powinien mieć ładny zielony kolor, delikatny zapach i jędrną skórkę. Lepiej kupować go na wagę niż w woreczkach, bo wtedy trudno skontrolować jego świeżość. Starszy bób ma bledszy kolor. Przed ugotowaniem bobu należy dokładnie go opłukać pod bieżącą wodą. Młody bób gotuje się około 4 – 5 minut, starszy 6 – 7 minut, w lekko osolonej wodzie. Można dodać do niej łyżeczkę cukru, co wzmocni smak bobu. Po ugotowaniu należy wyłożyć go na durszlak i przelać zimną wodą. Następnie należy zdjąć skórki z bobu, które posłużą do przygotowania chrupiących chipsów.

