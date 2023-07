Świeży koperek postoi znacznie dłużej. Zdziwicie się, jakie to proste

Świeży koperek jest szeroko wykorzystywany w kuchni jako dodatek do sałatek, zup, sosów, marynat czy sosu tzatziki oraz do przyprawiania ryb i mięs. Nadaje potrawom też lekkości i świeżość. Argumentem za włączeniem tego zioła do swojego menu powinien być także fakt, że koperek może chronić przed cukrzycą i wspomaga trawienie. Możecie go zasuszyć lub zamrozić, dzięki temu będziecie cieszyć się jego smakiem znacznie dłużej.

Sprytny sposób na przedłużenie świeżości koperku

Trudno wyobrazić sobie młode ziemniaki bez dodatku świeżego koperku. Co jednak, gdy kupiliście go za dużo, a nie chcecie, żeby się zmarnował? Zazwyczaj wkłada się go do szklanki z wodą i ustawia na kuchennym blacie. Lepszym sposobem jest jednak wstawienie go w tej formie do lodówki.

Ta metoda jest jednak dość zawodna, ponieważ roślina i tak nie wytrzymuje zbyt długo. Znacznie lepszym sposobem jest przechowywanie koperku w słoiku. Wystarczy, że oberwiecie korzonki i łodygi, a resztę włożycie do naczynia. Zakręćcie je porządnie i schowajcie do lodówki. Żeby ten trik zadziałał tak, jak powinien – w słoiku nie może być nawet odrobinki wody. Jeśli będziecie wcześniej myć słoik – upewnijcie się, że przed włożeniem do niego koperku będzie już suchy. Koperek przechowywany w ten sposób oczywiście może minimalnie stracić swoją pierwotną jędrność, ale jego świeżością będziecie mogli cieszyć się nawet przez dwa tygodnie.

Co zrobić, żeby koperek pozostał świeży?

Niezależnie, w jaki sposób przechowujecie koperek w lodówce – ważne jest, żeby przed włożeniem go tam usunąć nadmiar wilgoci. Jeśli koperek jest mokry, delikatnie osuszcie go za pomocą ręcznika papierowego. Nadmiar wilgoci może przyspieszać proces psucia się tej rośliny i namnażania bakterii. Bardzo ważne jest również, żeby po przeniesieniu koperku ze sklepu do domu – od razu zdjąć folię z niego. Kupując koper, zwróćcie uwagę na to, w jakiej jest „kondycji”, ważny jest też jego kolor. Jeśli gałązki będą powiędnięte – trudno będzie tę roślinę długo przechowywać już w domu.

Sposób na przedłużenie żywotności koperku

Kolejnym domowym sposobem na przedłużenie świeżości koperku jest użycie soli. Umyjcie, a później dokładnie wysuszcie koperek i posiekajcie go. Następnie wsypcie do słoiczka ok. 5 mm soli (jest to środek, który świetnie konserwuje), później ciasno ułóżcie warstwę koperku i tak naprzemiennie. Ostatnią warstwą musi być sól. Całość przechowujcie w ciemnym i suchym miejscu. Koperek przechowywany w ten sposób będzie się nadawał do jedzenia znacznie dłużej niż normalnie. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, że będzie on miał nieco słony smak, dlatego potrawy z tym dodatkiem lepiej już nie dosalać.

Jak odpowiednio zamrozić koperek?

Podobnie jak wiele innych ziół – koperek można też zamrozić. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów przechowywania koperku. Najpierw musicie go umyć, później drobno pokroić, a na koniec włożyć do plastikowych pojemniczków. Bardzo ważne jest, żeby wcześniej dobrze osuszyć to zioło, by wilgoć nie dostała się do środka. Tak przygotowywany koperek możecie przechowywać w zamrażalniku przez 2-3 miesiące.

