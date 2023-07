Z tych owoców przyrządzisz zdrowe i wykwintne przekąski. Wypróbuj przepis

Nie ma wątpliwości, że owoce warto jeść, kiedy jest na nie sezon, bo są wtedy najbardziej wartościowe i najsmaczniejsze. Zalecana norma 5 porcji warzyw i owoców dziennie jest też łatwiejsza do zrealizowania w letnie miesiące. Dobrym pomysłem jest nie tylko spożywanie ich jako samodzielnej przekąski, ale dodawanie ich do sałatek lub łączenie z wędlinami, serami czy pieczywem. To zdrowa propozycja na obiad czy kolację.

Dwa pyszne owoce, które dobrze komponują się z serami oraz wędlinami

Arbuzy w ponad 90 proc. składają się z wody, ale są mało kaloryczne (42 kcal na 100 g owocu), zawierają jednocześnie cenne przeciwutleniacze takie jak likopen, działający przeciwnowotworowo. Można je jeść z pestkami, gdyż także one mają one korzystne działanie prozdrowotne, dostarczają cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych, regulują poziom cukru we krwi oraz działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Arbuzy są idealne do sporządzania sałatek zarówno na słodko jak też na słono. Jedna z najbardziej znanych wersji sałatek jest ta z dodatkiem sera feta.

Przepis: Arbuzowa sałatka z fetą i oliwkami Letnia przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1,5 kg arbuza,

120 g czarnych oliwek,

250 g sera feta,

2 czerwone cebule,

3 limonki,

5 łodyżek pietruszki,

10 łodyg mięty,

3 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta cukru, sól. Sposób przygotowania Pokrój owoceArbuzy pokroić w grubą kostkę, pietruszkę i miętę drobno posiekać. Wszystko wymieszać. Pomieszaj składnikiDo dresingu cebulę drobno pokroić. Limonki wycisnąć i zmieszać z cebulą, doprawić cukrem i solą. Oliwki grubo pokroić, zmieszać z dresingiem i wyłożyć na arbuzy. Na wierzch grubo pokruszyć fetę. Polej sałatką oliwąPolać oliwą, dokładnie wymieszać. Najlepiej przed podaniem schłodzić w lodówce.

Świeże figi są dostępne przez całe lato w sklepach, chociaż dojrzewają w różnych porach, w zależności od, tego gdzie rosną. Co ważne, świeże figi są dużo mniej kaloryczne niż suszone, a zawierają bardzo dużo błonnika, witamin i składników mineralnych takich jak miedź, potas czy wapń. Spożywanie świeżych fig wzmacnia odporność organizmu i pomaga obniżyć poziom cholesterolu.

Po zakupie nie należy ich długo przechowywać, nawet w lodówce, gdyż szybko się psują. Figi najlepiej zjadać ze skórką, po dokładnym jej umyciu. Te owoce są doskonałym dodatkiem np. do owsianki na śniadanie lub pokrojone pasują do kanapek, na przykład z białym serem i odrobiną miodu. Na słono dobrze komponują się z serami pleśniowymi, wędlinami dojrzewającymi. Można podać je owinięte np. w plasterek szynki, salami czy boczku.

Przepis: Kanapki z gruszką i figą Kanapki z podsmażaną szynką, serem ricotta, owocami oraz ziołami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 4 duże kromki chleba

100 g sera ricotta

1 łyżka świeżego tymianku

1 łyżka świeżej mięty

2 figi

2 gruszki

2 łyżki miodu

• 4 plastry szynki parmeńskiej lub szwarcwaldzkiej Sposób przygotowania Podsmaż szynkęSzynkę pokrój w kostkę, wrzuć na rozgrzaną patelnię, gdy ta stanie się chrupiąca, ściągnij i przełóż na ręcznik papierowy. Przygotuj dodatkiZioła posiekaj, wymieszaj z ricottą, dodaj szynkę, sól i pieprz do smaku. Figi i gruszki pokrój w plastry. Chleb podpiecz, żeby był super chrupiący. Stwórz kanapkiChleb posmaruj ricottą, na kanapkach ułóż figi i gruszki. Całość polej miodem i posyp świeżą miętą.

Czytaj też:

Czy można jeść owoce wieczorem i nie przytyć?Czytaj też:

Zrób sobie „porzeczkowy detoks”. Wykorzystaj sezon na czerwoną porzeczkę