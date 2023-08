Działa lepiej niż kawa, a nie zawiera kofeiny. Pij napar z galgantem

Alpinia Galgana, znana jako galgant, to roślina z rodziny imbirowatych. Wywodzi się z Azji Południowo-Wschodniej, tam rośnie dziko w Malezji. Plantacje można spotkać m.in. w Chinach oraz na Cejlonie. Galgant można kupić w postaci proszku lub kawałków suszonego kłącza. Jego właściwości cenione są zarówno w kuchni, jak i w medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej. Współczesne badania je potwierdzają. Galgant zawdzięcza je zawartej w nim galanginie, zaliczanej do flawonoli oraz olejkom eterycznym (galganol i alpinon).

Galgant wykazuje właściwości pobudzające porównywalne z działaniem kawy. Po wypiciu daje przypływ energii i niweluje objawy zmęczenia. Może więc być dobrą alternatywą dla kawy, a ponadto nie zawiera kofeiny. Łatwo go przygotować.

Przepis: Napar z galgantem Napój najlepiej wypić po posiłku. W smaku jest dość ostry. Kategoria Napój Rodzaj kuchni azjatycka Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1/2 łyżeczki mielonego galgantu lub siekanego korzenia

1 szklanka wody

ew. łyżeczka miodu Sposób przygotowania Przygotuj naparPół łyżeczki przyprawy należy zalać wrzątkiem i zaparzać przez ok. 30 minut. Napar można też zagotować. Podaj naparPo przestudzeniu możesz dodać do naparu łyżeczkę naturalnego miodu. Jest gotowy do picia.

Inne działanie naparu z galgantem

Galgant ma właściwości rozkurczowe. Napar z galgantem może być stosowany w dolegliwościach miesiączkowych, skurczach żołądka i jelit oraz mdłościach. Pomaga też w stanach wyczerpania i osłabienia. O zaletach stosowania galgantu wspominała już św. Hildegarda z Bingen, niemiecka mniszka, żyjąca na przełomie X i XI wieku, która stworzyła wiele cennych opracowań na temat diety i ziołolecznictwa, które wykorzystywane są do dziś. Zalecała ona stosowanie galgantu na problemy z trawieniem oraz na choroby serca.

Uwaga: Warto j pamiętać, by nie przyjmować więcej niż 3 gramy galgantu dziennie (czyli jednej płaskiej łyżeczki) dziennie. Galgant nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Galgant to również doskonała przyprawa

Galgant to przyprawa o charakterystycznym ostrym, lekko gorzkawym smaku. Stosowana jest głównie w kuchni wietnamskiej, tajskiej i indonezyjskiej. Galgant można stosować jako samodzielną przyprawę lub w mieszance z curry, tajską bazylią, imbirem oraz trawą cytrynową. Doskonale podnosi smak dań z wołowiny, sosów oraz ziemniaków. Dodawany jest również do warzywnych zup i warzywnych gulaszy. Może pełnić też funkcje konserwujące gdy dodamy go do przetworów, np. kompotów lub dżemów. Jako przyprawy można używać mielonego lub siekanego korzenia rośliny, jak również nasion.

