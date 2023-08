Ocet z estragonem wspomaga odchudzanie. Przygotuj taki ocet w domu

Ocet smakowy to doskonała przyprawa, którą możemy zastosować do wielu dań. Zestaw ziół zależy od naszej fantazji i gustu. Idealnie sprawdzi się tu popularny we francuskiej kuchni estragon, ale również rozmaryn, cząber, tymianek czy czosnek. Możemy również sporządzić ocet z mieszanką kilku ziół, bazując na podstawowym przepisie na ocet smakowy.

Co potrzebne jest do przyrządzenia octu z estragonem?

Ocet jabłkowy lub winny . Ocet stosowano już w starożytnej Babilonii. Przez wieki wykorzystywano go jako przyprawę i do konserwacji żywności, a ze względu na działanie antybakteryjne również do opatrywania ran. Ostatnie badania wykazały, że kwas octowy, zawarty w occie jabłkowym lub winnym, pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, ponieważ zwalnia tempo trawienia węglowodanów. Przy mniejszych skokach poziomu insuliny, zmniejsza się też łaknienie, co wspomaga proces utraty wagi, szczególnie jeśli będzie on połączony ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną. Wskazuje się również na pozytywny wpływ kwasu octowego na obniżenie poziomu „złego” cholesterolu.

Na co stosować ocet estragonowy?

W celu regulowania poziomu cukru we krwi należy pić przed posiłkiem łyżkę octu rozcieńczoną w szklance wody. Najlepiej użyć do tego słomki, aby nie niszczyć szkliwa zębów. Ocet z wodą może być też stosowany na poprawę trawienia.

W przypadku bólów reumatycznych można wcierać ocet w bolące stawy.

Przy stanach zapalnych gardła, dziąseł lub jamy ustnej warto sporządzić płukankę z jednej łyżki octu na szklankę wody i taką mieszanką płukać gardło, lub jamę ustną.

W przypadku łupieżu czy matowych włosów należy sporządzić płukankę (2 łyżki octu estragonowego na litr wody) i spłukać włosy po umyciu.

Może też służyć jako naturalny płyn do płukania tkanin, bo zmiękcza, dezynfekuje i odświeża tkaniny.

Ocet estragonowy w kuchni

Ocet estragonowy idealnie nadaje się do sporządzania sosu winegret, razem z dobrą oliwą z oliwek, a także do przygotowania innych dressingów do sałatek oraz domowej musztardy. Możemy wykorzystać go również do marynat czy sporządzania pikli. Innym zastosowaniem jest natarcie takim octem mięs i drobiu przed ich pieczeniem co wpłynie na smak i kruchość mięsa.

Przepis: Ocet z estragonem

Kategoria Dodatek
Rodzaj kuchni Śródziemnomorska
Czas przygotowania 20 min.
Liczba porcji 20

Składniki
250 ml octu jabłkowego lub winnego

kilka gałązek świeżego estragonu Sposób przygotowania Przygotuj składnikiUmyć, a najlepiej wyparzyć czysty słoik. Świeże zioła lekko ugnieść i zaleć ciepłym, ale niegorącym octem. Szczelnie zakręcić i pozostawić na 2 tygodnie, dobrze jest też co jakiś czas potrząsnąć słoikiem. Przecedź ocetPo upływie tego czasu ocet przecedzić i przelać do ładnej butelki a do środka, dla ozdoby, włożyć jedną gałązkę estragonu.

