Jakie jest najzdrowsze warzywo świata? Amerykanie podali zwycięzcę rankingu

CDC (Centrum ds. Kontroli Chorób i Prewencji w USA) ogłosiło, jakie jest nowe, najzdrowsze warzywo świata. Wybrano je na podstawie gęstości odżywczej danego produktu (zawartych w nim niezbędnych minerałów i witamin). Warto więc wkomponować je do swojego codziennego menu. Jeśli zagości na waszych talerzach na stałe – wpłynie to pozytywnie na wasze zdrowie, ale też samopoczucie. Wśród najzdrowszych warzyw królują te liściaste, takie jak szpinak, jarmuż czy różnego rodzaju sałaty, ale prym wiedzie rukiew wodna.

Rukiew wodna najzdrowszym warzywem świata

Naukowcy z William Paterson University w New Jersey zbadali 47 owoców i warzyw, a następnie porównali je ze sobą. Zwycięzcą okazała się rukiew wodna (z wynikiem ogólnym 100 punktów). Oceny zostały ograniczone do 100 punktów (co wskazuje, że średnio taka żywność dostarcza 100% zalecanego dziennego spożycia określonych składników na 100 kcal). W rankingu warzyw, które świetnie wpływają na nasz organizm, rukiew wodna przewyższyła kapustę pekińską (91,99 pkt), jarmuż (89,27 punktów), buraki (87,08 punktów) czy szpinak (86,43 punktów). Badacze oceniali właściwości warzyw na podstawie 17 składników, które mają znaczenie dla naszego zdrowia, był to:



potas,

błonnik,

białko,

wapń,

żelazo,

tiamina,

ryboflawina,

niacyna,

kwas foliowy,

cynk,

witaminy: A, B6, B12, C, D, E, K.

Jakie cenne właściwości ma rukiew wodna?

Rukiew wodna jest bogata w różnorodne witaminy i minerały. Zaledwie 100 gramów tego warzywa byłoby wystarczające, by pokryć niemal całe dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę C – oznacza to, że rukiew wodna ma jej znacznie więcej niż pomarańcze czy cytryny, przez co świetnie wzmacnia naszą odporność. Rukiew wodna, poza tym, że jest bogata w witaminę C, to zawiera także składniki niezbędne do budowy kości i mięśni, takie jak:



potas,

magnez,

wapń,

żelazo.

Dodatkowo ma także działanie odtruwające oraz oczyszczające krew. Z kolei olejki eteryczne z gorczycy, które odpowiadają za jej lekko ostry smak, działają też jak naturalny środek przeciwkaszlowy, a także dobrze wpływają na trawienie. Z kolei przeciwutleniacze, które znajdują się w tym warzywie, chronią DNA przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, dzięki czemu mogą nawet zmniejszać ryzyko zachorowania na raka. Warzywo to ma także właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Jego prozdrowotne działanie wykorzystywane jest już od dawnych czasów – teraz doczekało się więc odpowiedniego „uhonorowania”.

W jaki sposób spożywać rukiew wodną?

Nie powinno się spożywać zbyt dużej ilości rukwi wodnej, ponieważ olejki eteryczne z gorczycy mogą powodować podrażnienia pęcherza, nerek oraz żołądka. Oznacza to, że nawet w przypadku najzdrowszego warzywa na świecie, jakim jest rukiew wodna, musimy zachować rozwagę i jeść je z umiarem. Spożywanie rukwi wodnej nie jest wskazane w przypadku osób borykających się z wrzodami żołądka i dwunastnicy, a także stanami zapalnymi nerek i jelit. Rukiew wodna za to świetnie nadaje się jako dodatek do różnego rodzaju dań. Doskonale sprawdzi się też jako składnik sałatek lub po prostu „posypka” na kanapce.

