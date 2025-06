Zrobiłam naleśniki Anny Lewandowskiej. Nie sądziłam, że wyjdą aż tak dobre

Naleśniki to pyszna i uniwersalna propozycja na śniadanie, ale też kolację, a niekiedy nawet deser czy obiad. Delikatne i puszyste, doskonale smakują zarówno na słodko – z owocami, dżemem lub twarożkiem, ale nie tylko. Można podać je też w wersji wytrawnej, na przykład z szynką i serem. To szybki i prosty sposób na sycący posiłek, który lubi niemal każdy. Okazuje się, że naleśniki można też przygotować w nieco bardziej urozmaiconej wersji, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni.

Jak zrobić kokosowe naleśniki? Prosty przepis

Anna Lewandowska na swoim blogu zamieściła przepis na naleśniki w dość niecodziennej odsłonie, a mianowicie naleśniki kokosowe. Postanowiłam je przyrządzić i muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że wyjdą aż tak smaczne. Były cudownie delikatne i wręcz rozpływały się w ustach. Tak jak podpowiedziała w swojej recepturze dietetyczka – podałam je z musem jabłkowym i odrobiną miodu. Każdy w moim domu zajadał się tym przysmakiem. Ja zdecydowałam się je przygotować na śniadanie, ale to też doskonała propozycja na przykład na lekki deser.

Przepis: Naleśniki Anny Lewandowskiej Te naleśniki zachwycą nawet największych łasuchów. Zobaczysz, że każdy poprosi o dokładkę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 109 w każdej porcji Składniki 1 jajko

¼ szklanki napoju kokosowego

1,5 łyżki odtłuszczonej mąki kokosowej

1 łyżka masła klarowanego (ghee)

1 jabłko

szczypta cynamonu

1 łyżka miodu pszczelego

1 łyżeczka gorzkiego kakao

3 listki świeżej mięty Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaZmiksuj jajko z napojem kokosowym i mąką kokosową na gładką masę. SmażenieRozgrzej masło klarowane na patelni i usmaż cienkie naleśniki. Powinny być rumiane z obu stron. Przygotowanie musuPokrój jabłko w drobną kostkę, podgrzewaj z cynamonem, aż zmięknie i puści sok. Dodaj miód i kakao. Zblenduj na aksamitny mus. Podawanie naleśnikówPosmaruj naleśniki musem, złóż (na przykład w trójkąty), udekoruj świeżą miętą

Z czym jeszcze można podać naleśniki?

Naleśniki kokosowe świetnie komponują się z egzotycznymi dodatkami, takimi jak świeże owoce mango, ananas, kiwi lub banan. Można je podać z jogurtem naturalnym albo kremem kokosowym, co obłędnie podkreśli ich delikatny smak. Doskonale smakują również z odrobiną miodu, syropu klonowego lub domową konfiturą, szczególnie z marakui, pomarańczy albo malin. Miłośnicy słodkości mogą dodać startą czekoladę lub odrobinę bitej śmietany. Całość można też posypać wiórkami kokosowymi lub delikatnie polać roztopioną czekoladą lub musem karmelowym.

Dlaczego warto używać mąki kokosowej?

Mąka kokosowa to wartościowa alternatywa dla tradycyjnej mąki pszennej, przede wszystkim ze względu na swoje właściwości odżywcze. Jest naturalnie bezglutenowa, przez co jest doskonałym wyborem dla osób z nietolerancją glutenu lub celiakią. Zawiera dużo błonnika, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej. Mąka kokosowa ma również niższy indeks glikemiczny niż mąka pszenna, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Dodatkowo dostarcza zdrowych tłuszczów i ma delikatny, lekko słodkawy smak, który świetnie wzbogaca wypieki i potrawy, dzięki czemu stają się jeszcze smaczniejsze.

Czytaj też:

Zobacz, co dzieje się z twoim ciałem, gdy pijesz kefir. Niektóre efekty cię zaskocząCzytaj też:

Masz opuchnięte stopy i kostki w upał? Dietetyk tłumaczy, jakie błędy w diecie to powodują