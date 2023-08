Cascara to napój z łupin kawy, który przyspiesza metabolizm. Orzeźwia i pobudza w upalne dni

Cascara to słowo pochodzące z języka hiszpańskiego, oznaczające „łupinę”, ale również nazwa zdobywającego coraz większą popularność napoju z łupin kawy. W krajach, gdzie uprawiana jest kawa, takich jak Etiopia, Jemen czy Boliwia napój ten jest znany i lubiany od wieków. Stosunkowo niedawno wzbudził również zainteresowanie konsumentów w innych rejonach świata, w tym w Europie, ze względu na swój smak i korzystne działanie na organizm. Jest to jednocześnie sposób na wykorzystanie produktu ubocznego powstającego w procesie produkcji kawy, co jest zgodne z nowoczesnym i ekologicznym podejściem do upraw.

Czym jest cascara i jak smakuje?

Nie każdy wie, że znane nam ziarna kawy to tak naprawdę pestki owoców w formie wiśni rosnących na krzewach kawowca. Aby wydobyć pożądane ziarna kawy, wiśnie te muszą być poddane obróbce, tak aby usunąć z nich skórkę i miąższ. Właśnie wysuszona skórka wiśni kawowca oddzielona od nasion to cascara. Produkt ten wygląda jak brązowe łupinki, które po zaparzeniu dają napar o herbacianym kolorze i kwaskowo-słodkim smaku z nutami suszonych śliwek, wiśni, a nawet lekkim posmakiem tytoniu. Niektórym napar ten przypomina wigilijny kompot z suszonych owoców. Napój ten nie jest więc ani kawą, choć powstaje z jej łupinek, ani herbatą, bo nie ma nic wspólnego z krzewem herbacianym. Jego atrakcyjność polega na tym, że zawiera kofeinę, a więc działa pobudzająco, jednak zawiera jej mniej niż zwykła kawa (ok. 110 mg kofeiny na litr naparu, chociaż zależy to również od gatunku kawy, z której powstaje), co pozwala się nim cieszyć osobom ograniczającym spożycie kofeiny.

Jakie właściwości zdrowotne ma cascara?

Cascara jest źródłem pobudzającej i przyspieszającej przemianę materii kofeiny, wspomaga więc odchudzanie. Znajdziemy w niej również polifenole, które działają antyoksydacyjnie, białka oraz minerały, w tym cenny dla organizmu potasu. Dzięki zawartym składnikom cascara:

działa pobudzająco, wspomagając koncentrację i zdolności poznawcze,

zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za wiele chorób cywilizacyjnych w tym nowotwory, choroby serca czy cukrzycę typu 2,

wspomaga trawienie, a więc jest dobra jako napój po posiłku,

wykazuje działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, oraz posiada działanie przeciwbólowe,

przyspiesza przemianę materii, a więc pomaga w zgubieniu zbędnych kilkogramów.

Jak zaparzyć cascarę?

Napar z cascary można przygotować na ciepło lub na zimno. Znawcy radzą użyć 6 g suszu na 100 ml wody i jeśli przygotowujemy napar na ciepło, zalewamy łuski wodą o temperaturze ok. 90-95 stopni. Po zalaniu odczekujemy ok. 5 minut i cieszymy się aromatycznym owocowym naparem.

Latem z kolei warto przygotować napar na zimno, korzystając z tych samych proporcji suszu do wody co przy gorącym napoju. W tym przypadku używamy jednak zimnej wody i napar odstawiamy na kilkanaście godzin np., na noc do lodówki. Po tym czasie cieszymy się zimnym orzeźwiającym napojem, który świetnie zastąpi słodkie napoje gazowane zawierające kofeinę.

Cascarę możemy kupić w sklepach internetowych lub w specjalistycznych sklepach z kawą a jej cena wynosi ok. 40 zł za 200 g.

Czytaj też:

Zielona kawa – właściwości, skład, przeciwwskazania i skutki uboczne stosowaniaCzytaj też:

Genmaicha – herbata z prażonym ryżem. Jakie ma właściwości, jak parzyć