Jak jeść kwiaty cukinii? Trzeba koniecznie usunąć jeden element

Mowa o pręciku, który jest zwyczajnie gorzki. Same kwiaty mają delikatny smak i można je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów.

Jak usunąć pręcik z kwiatu cukinii?

To bardzo proste: jeśli zależy ci na zachowaniu kwiatu w całości (bo np. chcesz wykorzystać go do nadziewania), to wystarczy delikatnie rozchylić płatki i pęsetą lub po prostu palcami usunąć wystający w środku pręcik. Jeśli wykorzystujesz kwiaty np. do zapiekania, to można rozerwać kwiat z jednej strony i usunąć pręcik. Warto też pamiętać, że choć walory smakowe mają takie same – to rozróżniamy dwa rodzaje kwiatów: męskie i żeńskie. Kwiaty męskie rosną na cienkich łodyżkach, żeńskie na końcach mają zalążki cukinii. Kwiaty przed użyciem należy delikatnie opłukać i osuszyć.

Co można zrobić z kwiatów cukinii?

Kwiaty z cukinii można jeść zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej. Jednym z najpopularniejszych sposobów ich przyrządzenia to nadziewane serem (lub innym farszem) kwiaty smażone w tempurze (cieście). Ale cukiniowe kwiaty można także dodać do letnich sałatek, omletów, położyć na pizzy albo focaccii. Można je wykorzystać jako oryginalny dodatek do sosów do makaronów (pokrojone kwiaty można dodać np. do pesto z cukinii).

Gdzie dostać kwiaty cukinii?

Kwiatów z cukinii raczej nie kupisz w zwykłym warzywniaku. Najlepiej szukać lokalnych dostawców lub szukać na bazarkach i ryneczkach. Idealnie, jeśli znasz kogoś, kto ma cukinię w ogrodzie lub na działce i może się takimi kwiatami podzielić. Bardzo często kwiaty cukinii oferują też ekologiczne gospodarstwa, które sprzedają cukinię. Podobnie, jak kwiaty cukinii, można też wykorzystywać kwiaty dyni.

