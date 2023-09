Polacy są źle nawodnieni. Czy powinniśmy sięgać po kranówkę?

Właściwe nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, co potwierdziło wiele naukowych ekspertyz. W jednym z najnowszych badań amerykańscy naukowcy z National Institutes of Health wykazali, że odpowiednie nawodnienie wiąże się z mniejszym ryzykiem niewydolności serca. W Polsce na tę chorobę cierpi około miliona osób, a choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju. Odpowiedź na pytanie ile wody i jakiej piją Polacy daje badanie firmy Waterdrop.

Ile wody piją dziennie Polacy?

Według Europejskiego urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, dorosła kobieta powinna pić przynajmniej 2 litry wody na dzień, a mężczyzna 2,5 litra. Okazuje się, że co dziesiąty Polak nie pije wcale wody. Z badania przeprowadzonego przez firmę Waterdrop wynika, że Polacy piją dwa razy mniej wody niż inni Europejczycy. Większość z nas nie pije zalecanej przez ekspertów dawki wody na dobę:

46,1 proc. Polaków spożywa jej zaledwie około 1 litra dziennie,

22,2 proc. pije mniej niż dwie szklanki wody dziennie,

jedynie 31,7 proc. pije 2 litry wody każdego dnia.

Jaką wodę pić: z kranu czy z butelki?

Z badania wynika, że 65,4 proc. Polaków wybiera do picia wodę z kranu lub filtrowaną. Natomiast 23,6 proc. pije z plastikowych opakowań, 9,3 proc. ze szklanych butelek, a 1,7 proc. wybiera inne opakowania. Jak zapewniają eksperci z Ministerstwa Zdrowia, wodą z kranu możemy bez obaw gasić pragnienie, ponieważ jej jakość jest zgodna z normami unijnymi, które zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Woda kranowa jest bezpieczna pod względem mikrobiologicznym i chemicznym. Znajdziemy w niej cenne dla naszego organizmu minerały: wapń, magnez, fosfor, sód, siarkę, miedź oraz potas. O obecności tych dwóch pierwszych pierwiastków wskazuje kamień osadzający się w czajniku, który często mylnie uznajemy za przejaw niskiej jakości wody.

Picie wody z kranu przynosi korzyści nie tylko dla zdrowia, ale też dla środowiska. Aby zadbać o nie, powinniśmy ograniczać ilość zużywanego plastiku. Jak wyliczają eksperci, dzięki piciu kranówki każda osoba zużywa co najmniej 20 kilogramów mniej plastiku rocznie. To ich zdaniem, jedno z najłatwiejszych do wdrożenia w życie ekologicznych wyzwań, które szybko może przynieść efekty. Wodę z kranu można wziąć ze sobą, wychodząc z domu, najlepiej w pojemniku wielokrotnego użytku ze szkła lub stali nierdzewnej. Eksperci wskazują również, że pijąc wodę z kranu, możemy zaoszczędzić ok. tysiąc złotych rocznie.

Źródła: waterdrop.pl, Odżywianie WPROST.pl