Szarlotka z „3 szklanek” nie ma sobie równych. Błyskawiczny przepis bez zagniatania

Szarlotka jest bardzo lubianym i popularnym ciastem w naszym kraju. Można ją przygotować na kilka różnych sposobów, a klasyczny przepis delikatnie modyfikować. Jej smak jest też inny w zależności od tego, jakiej odmiany jabłek użyjecie. Można ją posypać kruszonką, podawać z lodami lub bitą śmietaną. Okazuje się też, że przepis na nią wcale nie musi być skomplikowany. Pomimo chęci zjedzenia szarlotki – nie wszyscy mają czas na jej przygotowanie. Przedstawiamy więc metodę, dzięki której zrobicie to ciasto w naprawdę błyskawicznym tempie.

Jak zrobić szarlotkę z „3 szklanek”?

Szarlotka przygotowana metodą „3 szklanek” jest pyszna, ale przede wszystkim – bardzo prosta. Jest to więc idealny sposób dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pieczeniem ciast. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Cały sekret tkwi w zastosowaniu się do reguły 3 szklanek: użyciu kaszy manny, mąki pszennej i cukru. Dzięki temu nie będziecie musieli zagniatać ciasta, co dla wielu osób z pewnością będzie sporym ułatwieniem i zachętą do zrobienia tego wypieku. Dodatkowo w tym przepisie zbędne jest też używanie jajek.

Potrzebne składniki:



1 szklanka kaszy manny,

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka cukru,

4 łyżki soku z cytryny,

szklanka mleka,

masło,

odrobina soli,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

6 dużych jabłek,

2 łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Połączcie ze sobą sypkie składniki – najpierw do miski przesiejcie mąkę pszenną, dodajcie do niej cukier oraz kaszę. Następnie wsypcie sól i proszek do pieczenia. Całość dokładnie wymieszajcie. Przygotujcie jabłka na szarlotkę – umyjcie jabłka, a następnie obierzcie i pokrójcie na mniejsze kawałki. Zetrzyjcie je na tarce. Do tak przygotowanych jabłek wlejcie sok z cytryny, dosypcie cynamon. Całość wymieszajcie. Wyłóżcie na blaszkę obie masy – wysmarujcie blaszkę do pieczenia cienką wartwą masła. Na dnie wysypcie około 1/4 przygotowanej mieszanki z suchych składników. Przyciśnijcie ją, by „przykleiła się” do spodu blaszki. Na ciasto wyłóżcie około 1/3 masy przygotowanej z jabłek. Wszystkie czynności powtarzajcie do momentu, aż wykorzystacie wszystkie składniki. Jako ostatnią warstwę wysypcie suche składniki. Całość zalejcie podgrzanym mlekiem – zróbcie to w taki sposób, żeby płyn dostał się do każdej części ciasta. Jeżeli zauważycie, że tak się nie dzieje – ponakłuwajcie ciasto delikatnie widelcem. Pieczcie szarlotkę – tak przygotowane ciasto włóżcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około 50 minut. Po wyjęciu szarlotki z piekarnika ostawcie ją na chwilę, by się lekko przestudziła.

Jakie jabłka są najlepsze na szarlotkę?

To głównie składniki decydują o smaku potrawy. Tak samo jest w przypadku szarlotki, a więc bardzo istotne jest to, jakich jabłek użyjecie do jej przygotowania. Choć mogłoby się wydawać, że wszystkie odmiany sprawdzą się dobrze do zrobienia tego ciasta, to wcale tak nie jest. Ze względu na swoją specyfikę – niektóre z nich mogą popsuć smak i konsystencję wypieku. Do przyrządzenia szarlotki najlepiej wybrać następujące odmiany:



Papierówkę – jest bardzo delikatna.

Ligol – ta odmiana ma kremową konsystencję, a po upieczeniu nada ciastu lekko korzennego posmaku.

Champion – ta odmiana jest bardzo soczysta i aromatyczna.

Lobo – jabłka są soczyste, ale jednocześnie też bardzo kruche.

Jeśli jednak jesteście zwolennikami kwaśnych jabłek w szarlotce – postawcie na Antonówkę lub Szara Renetę.

Niestandardowe rodzaje szarlotek

Możecie nieco poeksperymentować i zamiast przyrządzać szarlotkę w klasycznej wersji, gdzie główną rolę odgrywają jabłka, przygotować ją z ciekawymi dodatkami, które całkowicie odmienią jej tradycyjny smak. Dobrze sprawdzą się na przykład maliny. Doskonale smakować będzie również orzechowa szarlotka, zwłaszcza podczas jesiennych miesięcy. Orzechy możecie dodać do ciasta, ale też do kruszonki. Jeśli chcecie postawić na jeszcze większą odmianę – ciekawym pomysłem będzie przyrządzenie szarlotki z gruszek lub z dodatkiem dyni.

