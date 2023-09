Jak najlepiej smakują rydze? Można przechować je też na zimę

Rydze to wyjątkowy przysmak, a właśnie teraz trwa na nie sezon. Cenione są nie tylko w Polsce, uwielbiają je również Hiszpanie i Włosi. Smażą je na oliwie z oliwek na rozgrzanej blaszce lub patelni, ułożone kapeluszami do dołu, i doprawiają na różne sposoby. Hiszpanie – wytrawną sherry lub orzeszkami pinii, Włosi – parmezanem, czosnkiem i rozmarynem. My proponujemy przygotować rydze po polsku, smażone ma maśle, bo tak smakują najlepiej.

Jak najlepiej smakują rydze?

Rydze smażone na maśle smakują doskonale. Żeby je przygotować wystarczą: grzyby, masło i odrobina soli. Ważne jest jednak, żeby przed smażeniem dobrze oczyścić rydze z piasku. W tym celu trzeba najpierw opłukać je w zimnej wodzie, potem osuszyć delikatnie, najlepiej ręcznikiem papierowym. Potem jeszcze raz oczyścić blaszki z piasku i ściółki. Na koniec, ponownie opłukać i dobrze osuszyć. Dopiero tak przygotowane grzyby nadają się do smażenia.

Przepis: Rydze z patelni Możesz podawać je ze świeżym pieczywem lub grzankami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g rydzy,

2 łyżki masła,

2 małe ząbki czosnku,

sól, pieprz. Sposób przygotowania Przygotuj grzybyRydze należy umyć i osuszyć. Odciąć trzonki. Kapelusze, jeśli są małe, zostawić w całości, a jeśli większe, pokroić na kawałki o podobnej wielkości, najlepiej na ćwiartki. Usmaż rydzeNa większej patelni rozgrzać masło, sklarować (zebrać z powierzchni pianę), dodać pokrojony na cienkie plasterki czosnek oraz osuszone grzyby i smażyć na średnio-dużym ogniu przez około 4 minuty co chwilę mieszając. W trakcie smażenia doprawić solą i pieprzem. Jeśli mamy większą ilość grzybów, najlepiej smażyć je partiami.

Jak przechować rydze na zimę?

Jeśli masz nadmiar rydzów, dobrym pomysłem jest przechować je na zimę. Te grzyby można zamarynować w occie, ale świetnym pomysłem jest też kiszenie grzybów. I ten sposób chcielibyśmy polecić. Nie jest to trudne. W kamionkowym naczyniu lub słoiku warstwami układa się rydze, przekładając je warstwami cebuli z grubą solą i niewielką ilością kopru. Takich warstw może być nawet pięć. Całość zalewa się lekko osoloną wodą, najlepiej mineralną. Przez dwa dni należy trzymać tak zaprawione rydze w kuchni, po czym odstawić naczynie do chłodniejszego miejsca, do spiżarni lub piwnicy. Jest to sprawdzony sposób konserwowania rydzów, który stosuje się od wieków w rejonie Bieszczadów.

