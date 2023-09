Domowa nalewka z winogron. Przepis na pyszny trunek

Domowa nalewka z winogron nie jest tak popularna jak nalewki z wiśni czy malin. Warto to zmienić, bo jesienią w ogrodach dojrzewają polskie winogrona, z których oprócz wina czy soku można przygotować pyszną nalewkę. Dojrzewające w naszym klimacie winogrona są bardziej wyraziste w smaku niż te z południa Europy. Zarówno czerwone, jak i białe idealnie nadają się na nalewkę. Winogrona na nalewkę najlepiej zbierać w ciepły słoneczny dzień, bo trunek z takich owoców będzie bardzo aromatyczny. Oczywiście jeśli nie mamy ogrodu, nalewkę można przygotować z dowolnych kupionych w sklepie winogron. Zrobienie nalewki jest łatwe, potrzebna nam będzie jedynie cierpliwość, bo dobry trunek musi dojrzewać przez co najmniej 3 miesiące. Jeśli więc zrobimy ją na jesieni, będzie gotowa na długie zimowe wieczory.

Przepis: Aromatyczna domowa nalewka z winogron Mocna i rozgrzewająca. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kilogram winogron czerwonych, białych lub ich mieszanki

½ litra czystej wódki

½ litra spirytusu

350 g cukru

kawałek laski wanilii

5 goździków Sposób przygotowania Przygotuj owoceWinogrona oczyść z szypułek i umyj dokładnie. Osusz winogrona i wsyp do dużego słoja (ok. 3 litrowego). Zalej owoce alkoholemOwoce umieść w słoju i zalej wódką i spirytusem. Zakręć słoik. Pozostaw na ok. 3 tygodnie w zacienionym miejscu, co jakiś czas poruszając słojem. Dodaj cukierZlej z owoców pierwszy macerat i zasyp je cukrem. Pozostaw na tydzień, co jakiś czas poruszając słojem, aby cukier się rozpuścił. Przygotuj nalewkęWlej ponownie do słoja odlany pierwszy macerat i wszystko wymieszaj. Następnie zlej cały płyn do butelek. Winogrona można wycisnąć lekko przez gazę i dodać ten płyn do nalewki. Odstaw nalewkę do dojrzewaniaGotową nalewkę odstaw na co najmniej 3 miesiące. Po tym czasie możesz pić po małym kieliszku dziennie.

Uwaga: Każda ilość alkoholu szkodzi. Nie wolno go podawać osobom do 18 roku życia ani kobietom w ciąży. Nalewki nie powinny spożywać osoby, które przyjmują leki wchodzące w interakcje z alkoholem.

Jak zrobić dobrą nalewkę z winogron? Zadbaj o te rzeczy

Podstawą do przyrządzenia domowej nalewki z winogron są dojrzałe i zdrowe owoce. Najlepiej przyrządzić nalewkę jesienią, bo owoce mają wtedy najwięcej soku. Jeśli wykorzystamy ciemne owoce, nalewka będzie miała ciemniejszy, rubinowy kolor. Warto pamiętać, że ciemne winogrona zawierają więcej polifenoli w tym resweratrolu, który znajduje się głównie w skórce i pestkach winogron. Im wyższa zawartość polifenoli, tym lepiej. Te związki, mają bowiem działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i chroniące przed miażdżycą.

Ważne, aby owoce przed użyciem do nalewki dokładnie obejrzeć i wyrzucić nadpsute czy spleśniałe, bo zepsują smak nalewki. W zależności od tego czy chcemy otrzymać mocniejszą, czy słabszą nalewkę używamy wódki lub spirytusu. W przypadku nalewki z dodatkiem wódki, w proporcji 1 litra wódki na kilogram owoców, otrzymana nalewka będzie mieć ok. 25 proc. zawartości alkoholu. Gdy użyjemy czystego spirytusu, nalewka będzie mieć ok. 40 proc. alkoholu. Inną opcją jest dodanie mieszanki wódki i spirytusu i taki właśnie sposób proponujemy w naszym przepisie.

