Kiwano – jak jeść i jak smakuje ogórek kolczasty

Kiwano (inaczej ogórek kiwano, afrykański ogórek rogaty, melon rogaty) to jednoroczna roślina, która naturalnie występuje w Afryce. Owoc ten należy do tej samej rodziny co ogórek i melon. W naszym klimacie możliwa jest jedynie jego uprawa szklarniowa, kiwano można jednak kupić w marketach i sklepach ze stoiskami warzywno-owocowymi. Warto sięgnąć po ten egzotyczny przysmak.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że owoc kiwano, ze względu na wiele właściwości zdrowotnych, jest niezbędny w walce z niedożywieniem i leczeniem chorób występujących wśród ludności afrykańskiej. Owoc ten ma bowiem wysoką wartość odżywczą oraz zawartość witamin, składników mineralnych i związków bioaktywnych.

Jak wygląda kiwano?

Ogórek kiwano najczęściej ma kształt podłużny owalny kształt, a rzadziej jest on okrągły. Jego długość wynosi od 10 do 15 cm. Pojedynczy okaz waży w granicach 200–300 g. Skórka niedojrzałego owocu jest zielona, która w miarę dojrzewania staje się żółta do pomarańczowej. Jej powierzchnia pokryta jest tępymi kolcami.

Kiwano – jak jeść i jak smakuje?

Miąższ ogórka kiwano ma galaretowatą konsystencję. Spożywa się go na surowo wraz z nasionami (których w jednym owocu jest ok. 500). Jego smak jest orzeźwiający i przypomina kiwi zmieszane z melonem, ogórkiem i bananem. Niektóre osoby odbierają go jako lekko cierpki. Zapach idealnie dojrzałego owocu kiwano opisywany jest jako zbliżony do zapachu dojrzałych bananów.

Aby zjeść afrykańskiego ogórka, wystarczą nóż i łyżeczka. Owoc należy najpierw umyć, a następnie przekroić na pół lub podzielić na mniejsze kawałki. Miąższ wybiera się za pomocą łyżeczki. Kiwano można jeść samodzielnie lub stosować jako dodatek do sałatek owocowych, koktajli, puddingów i sosów (np. do naleśników lub owsianki) oraz dekoracja dań mięsnych i przekąsek z serów. Pulpę kiwani do smaku można też jeść lekko posłodzić (np. posypując cukrem lub polewając odrobiną miodu).

Właściwości odżywcze ogórka kiwano

Kiwano zawiera prawie 89 proc. wody i jest owocem niskokalorycznym. W 100 g jego wartość energetyczna wynosi 43 kcal. Kiwano to bogate źródło wielu witamin i minerałów. Wg USDA w 100-gramowej porcji znajdują się m.in.:

tłuszcz – 1,3 g,

węglowodany – 8 g,

białko – 1,8 g,

sód – 2 mg,

potas – 123 mg,

magnez– 40 mg,

wapń – 13 mg,

kwas askorbinowy – 5,3 mg,

żelazo – 1,1 mg,

witamina B6 – 0,1 mg,

witamina A – 147 IU.

Jak jedzenie kiwano wpływa na zdrowie?

Dzięki bogatemu składowi ogórek afrykański wspomaga pracę serca, układu krwionośnego, wątroby i nerek. Z powodzeniem owoc ten może być stosowany przy dietach redukcyjnych. Kiwano wykazuje właściwości lekko przeczyszczające i moczopędne, co pozwala na usuwanie toksyn z organizmu. Może pozytywnie wpływać na wzrok, ponieważ zawiera znaczący poziom witaminy A, która eliminuje wolne rodnik mogące powodować zwyrodnienie plamki żółtej, a jednocześnie spowalnia lub zapobiega rozwojowi zaćmy.

