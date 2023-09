Co się stanie, jeśli zjesz owoce po obiedzie? Tego się nie spodziewasz

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), właściwa dieta powinna zawierać od 400 do 500 g owoców i warzyw dziennie (najlepiej surowych), podzielonych na pięć porcji. Ale uwaga – ważne są tu proporcje warzyw do owoców – powinny wynosić 3/4 do 1/4. Pojawia się pytanie, kiedy jest najlepsza pora na ich zjedzenie?

Jedzenie owoców po obiedzie – czy to dobry pomysł?

Choć utarło się, że po obiedzie sięgamy po słodki lub owocowy deser, nie jest to najlepsze rozwiązanie dla układu pokarmowego. Jeśli zbyt szybko po obfitym posiłku zjemy kiwi, banana czy arbuza, w żołądku i jelitach dojdzie do procesu fermentacji, a to z kolei wpłynie niekorzystnie na wchłanianie witamin i składników odżywczych zawartych w owocach. Poza tym w wyniku wspomnianej fermentacji może dojść do wzdęć czy innych problemów gastrycznych. W związku z tym pozwólmy organizmowi na spokojne strawienie obiadu. Tymczasem wiele osób odruchowo sięga po zjedzeniu zupy lub drugiego dania po jabłko czy inny owoc – nie jest to dobre rozwiązanie również z tego względu, że może się to przełożyć na dodatkowe kilogramy. Tym bardziej, że po zjedzeniu porcji owocu w organizmie dochodzi do zwiększenia poziomu cukru (zwłaszcza dotyczy to produktów o wysokim indeksie glikemicznym, jak arbuz, ananas, mango, melon czy banan).

Jaka jest idealna pora na zjedzenie owoców?

Owoce najlepiej zjeść pół godziny lub kwadrans przed posiłkiem. Jeśli jednak mamy na nie ochotę po obiedzie, odczekajmy co najmniej dwie godziny, a najlepiej trzy. Idealną porą na owoc jest pierwsze lub drugie śniadanie, czyli czas, kiedy potrzebujemy najwięcej energii.

Nie do końca prawdą jest, że lepiej nie jeść owoców wieczorem – ta zasada nie dotyczy wszystkich produktów. Z pewnością należy unikać tych, które zawierają w sobie dużo cukrów prostych, jak banany, jabłka, śliwki, winogrona i gruszki. Przed snem powinny ich unikać osoby chore na cukrzycę i zmagające się z niestabilną gospodarką cukrową. Wyjątkiem są wiśnie i kiwi – wręcz polecane są jako owoce lekarstwo na bezsenność. Pierwsze ze względu na zawartość melatoniny, drugie – z uwagi na obecność serotoniny i potasu.

Jakie owoce jeść na diecie odchudzającej?

Osoby, które chcą pozbyć się dodatkowych kilogramów, powinny wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym jak jagody, agrest, wiśnie, czereśnie, pomarańcze, czarna porzeczka czy cytrusy. Warto pamiętać o ważnej zasadzie, aby owoce łączyć z jogurtem, twarożkiem lub innym produktem białkowym, dzięki temu unikniemy szybkiego wzrostu glukozy we krwi i ułatwimy metabolizm. Ale uwaga – ta zasada niekoniecznie dotyczy owoców o dużym poziomie kwasowości – za to jogurt idealnie łączy się z bananem, jagodą czy truskawką.

Czytaj też:

Czy można zjeść kiwi przed snem? Takiej odpowiedzi się nie spodziewaszCzytaj też:

Siemianka jako śniadaniowy zamiennik owsianki. Przepis idealny dla osób na diecie