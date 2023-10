Genialny patent na ekspresowe krojenie pieczarek lub innych grzybów

Trwa sezon na grzyby, a więc miłośnicy tych leśnych skarbów mają teraz wspaniały czas. W naszym kraju są one bardzo lubiane i często wykorzystywane w kuchni. Chętnie sięgamy też po prostu po pieczarki, które są doskonałym uzupełnieniem wielu dań (polecamy domowy sos pieczarkowy). W obu przypadkach trzeba jednak najpierw pokroić grzyby, a to często jest żmudnym i czasochłonnym zajęciem. Znamy trik, który naprawdę ułatwi wam życie.

Jak szybko pokroić pieczarki lub inne grzyby? Sprytny trik

Uwielbiacie jeść grzyby, jednak męczy was ich krojenie? Od teraz będziecie mogli zapomnieć o siekaniu ich nożem. Proces ten zajmuje sporo czasu – zwłaszcza jeśli przyrządzamy typowo grzybowe danie, gdzie potrzebujemy naprawdę ich sporą ilość. Jeśli jednak pokroicie grzyby według tego patentu – błyskawicznie uzyskacie równe plasterki o odpowiedniej grubości.

Trik, który pomoże wam w ekspresowym pokrojeniu całego kosza grzybów (lub opakowania pieczarek) polega na użyciu krajalnicy do jajek. Wystarczy, że zamiast ugotowanego jajka umieścicie tam grzyby. Następnie należy nakryć grzyb ostrzami i nacisnąć delikatnie. Dzięki temu czas krojenia skrócicie do minimum, nie wyjmując nawet noża i deski. Krajalnica do jajek kosztuje w sklepie dosłownie kilkanaście złotych, a jest to świetna inwestycja, dzięki której grzyby, niektóre warzywa i oczywiście jajka pokroicie w mgnieniu oka.

Czy pieczarki kroi się z nóżkami?

Część osób może się zastanawiać czy pieczarki lub inne grzyby kroi się razem z nóżkami. Tak – nóżki są jadalne i nie należy ich wyrzucać. Wystarczy, że przetniecie je nożykiem na połówki lub mniejsze kawałki – w zależności od waszych preferencji i tego, jakie danie akurat robicie. Jeśli pieczarki lub inne grzyby są bardzo duże – ich nóżki możecie pokroić na ćwiartki lub ósemki. Musicie usunąć je z kapeluszy na przykład, gdy robicie pieczarki faszerowane, jednak wtedy nóżki możecie wykorzystać do przygotowania innej potrawy. Sprawdźcie też, czy można jeść surowe pieczarki.

Ten trik możecie wykorzystywać częściej

Taka metoda z użycie krajalnicy wykorzystywana jest również do rozdrabniania niektórych warzyw na sałatkę, co zdecydowanie przyspiesza proces jej przygotowywania. Krajalnica do jajek idealnie sprawdzi się do siekania też innych produktów. Pamiętajcie jednak o ważnej zasadzie – nie mogą być one twarde. Najlepiej więc wcześniej ugotować warzywa – krajalnica poradzi sobie wtedy nawet z ziemniakami czy marchewką. W przeciwnym razie to urządzenie po prostu nie rozdrobni produktu. Możecie siekać w niej też owoce, na przykład kiwi czy banany, ale również mozzarellę. Jeśli chcecie uzyskać plasterki – użyjcie krajalnicy tylko raz. Jeżeli jednak chcecie pokroić coś w kostkę – użyjcie jej dwa razy (kładąc później pokrojone plasterki).

