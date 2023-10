Domowy sos pieczarkowy. Prosty przepis na tanie i szybkie danie

Aromatyczny i kremowy sos pieczarkowy to świetne uzupełnienie wielu dań. Taki sos pieczarkowy bez trudu przygotują nawet ci, którzy nie mają dużego doświadczenia w gotowaniu, ponieważ przepis jest naprawdę bardzo prosty. Co więcej, żeby zrobić taki sos nie potrzebujecie też wiele czasu, a więc jest to świetna propozycja na szybki obiad.

Jak zrobić dobry sos pieczarkowy?

Konsystencja oraz świetny smak domowego sosu pieczarkowego sprawią, że każde danie z jego dodatkiem będzie smakować znacznie lepiej. By zrobić tę potrawę, będziecie potrzebować jedynie kilku składników, które większość z was ma w swojej kuchni. Sos pieczarkowy możecie zrobić też z brązowych pieczarek – są one odrobinę droższe od białych, ale też nieco zdrowsze.

Przepis: Sos pieczarkowy Sos pieczarkowy z tego przepisu wyjdzie niezwykle smaczny i aromatyczny. Musicie go spróbować! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 300 g pieczarek,

15 g masła,

1 cebula,

sól i pieprz,

85 ml śmietany kremówki,

tymianek. Sposób przygotowania Przygotujcie pieczarkiNajpierw należy umyć i obrać ze skórki pieczarki, a następnie pokroić je w plasterki. Zeszklijcie cebulęKolejny krok polega na pokrojeniu cebuli w kostkę. Następnie należy rozgrzać patelnię i dodać masło. Gdy masło się już lekko roztopi – dodajcie pokrojoną cebulę. Całość należy delikatnie zeszklić. Duszenie pieczarekDo zeszklonej cebuli dodajcie pokrojone pieczarki. Doprawcie całość solą i pieprzem. Smażcie przez około 8 minut – do momentu, aż pieczarki będą zarumienione. Dodajcie pozostałe składnikiWlejcie na patelnię śmietanę kremówkę, a później dodajcie posiekany tymianek. Sos duście jeszcze przez chwilę, cały czas mieszając.

Jak zagęścić sos pieczarkowy?

Jeśli wasz sos wyszedł zbyt rzadki – bez trudu możecie go zagęścić. Co należy zrobić, żeby świetnie się prezentował i nie zmienił swojego smaku? W tym celu możecie dodać do niego odrobinę mąki lub zasmażki – jest to metoda, którą gospodynie domowe stosują od lat. Idealnym zagęszczaczem do sosu jest też śmietana.

Zdrowym sposobem na zagęszczenie sosu jest także dodanie zmielonych nasion lnu (chodzi o siemię lniane). Musicie jednak pamiętać, by nie przesadzić z ich ilością, ponieważ wtedy konsystencja sosu może zacząć przypominać kisiel. Jeżeli chcecie zagęścić sos bez dodawania do niego żadnych dodatkowych składników – przelejcie go do osobnego garnka i gotujcie tak długo, aż zmniejszy swoją objętość (sos będzie wtedy bardziej intensywny w smaku).

Do czego pasuje sos pieczarkowy?

Domowy sos pieczarkowy jest doskonałym dodatkiem do wielu dań, każda potrawa będzie z nim smakować znacznie lepiej. Sprawdzi się świetnie jako uzupełnienie dań mięsnych, ale pasuje również do makaronów, kaszy, placków ziemniaczanych czy klusek śląskich. Śmiało możecie podawać z nim także pieczony schab, szynkę czy gulasz. Możecie dodać go też do gołąbków, zastępując w ten sposób tradycyjny sos pomidorowy. Szybkim, tanim i zdrowym daniem będzie kasza gryczana polana domowym sosem pieczarkowym, podana z kapustą koszoną.

Jak zrobić sos pieczarkowy z mrożonych pieczarek?

Niektórzy zastanawiają się, czy pieczarki można mrozić. Okazuje się, że tak. Co więcej, świetnie nadają się one do sosu pieczarkowego. Do jego przygotowania możecie użyć zarówno świeżych pieczarek, jak i tych mrożonych. Jeżeli zdecydujecie się na tę drugą opcję – musicie najpierw wrzucić na patelnię mrożone pieczarki i dusić je do momentu, aż się rozmrożą. Następnie dodajcie do nich zeszkloną cebulkę, przyprawy i ponownie duście przez kilka minut. Później dolejcie śmietanę kremówkę i gotujcie jeszcze przez chwilę.

Taki sos pieczarkowy z mrożonych pieczarek to świetna alternatywa dla tych, którzy chcą zaoszczędzić trochę czasu i przygotować danie w naprawdę ekspresowym tempie, bez konieczności wychodzenia do sklepu.

