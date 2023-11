Zamiast śmietany dodaję do sosów te orzechy. Uwielbiam ten kremowy smak

To orzechy nerkowca, które po zmiksowaniu nadają sosom niezwykle przyjemną konsystencję. Co ważne – nie potrzeba wiele czasu, aby orzechy przygotować. Wystarczy zastosować jeden prosty trik.

Jak zmiękczyć orzechy nerkowca?

W kuchni wegańskiej (ale to też opcja dla osób, które nie mogą jeść nabiału ze względów zdrowotnych) orzechy nerkowca z powodzeniem zastępują takie produkty jak kremowe twarogi czy śmietanka. Mają delikatny smak, a po namoczeniu i zmiksowaniu zamieniają się w pastę przypominającą konsystencją kremowy twarożek.

Nim dodasz nerkowce do sosu, należy je namoczyć i zmiksować. Jeśli ci się nie spieszy: zalej orzechy zimną wodą i odstaw na noc. Jeśli chcesz od razu przygotować swoje danie, nie ma problemu. Wystarczy, że zalejesz nerkowce wrzątkiem i odstawisz na 20-30 minut. Tyle wystarczy, aby były odpowiednio miękkie. Nim dodasz je do sosu, orzechy trzeba zmiksować. O tym, jaką powinny mieć konsystencję, decydujesz, dodając mniej lub więcej dowolnego płynu (np. wody lub soku z cytryny).

Do jakich sosów dodać nerkowce?

Ja najczęściej dodaje nerkowce do sosu ze szpinakiem, który dawniej zawsze robiłam z dodatkiem śmietany. Najpierw podsmażam na patelni cebulkę i czosnek, a kiedy cebula się zeszkli, dodaję świeży szpinak. Po 5 minutach dodaję zmiksowane z sokiem cytryny nerkowce, doprawiam solą, pieprzem i pyszny sos do makaronu gotowy! Ale nerkowce świetnie też pasują do sosów z grzybami, brokułami czy pomidorami. Bardzo lubię też dodawać namoczone nerkowce do wszelkiego rodzaju pesto. Wystarczy garść orzechów, świeża bazylia i natka pietruszki, dobra oliwa, ząbek czosnku, sok z cytryny lub limonki – i doskonałe pesto do makaronów czy smarowania kanapek jest gotowe.

