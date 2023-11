Jak zrobić grzybki marynowane bez śluzu? Sposób mojej babci zawsze działa

Wielu z nas uwielbia grzyby – można zajadać się nimi na różne sposoby. Idealnie smakują w sezonie, na przykład jako składnik sosu grzybowego, ale ich smak można zachować również „na później”. Część osób suszy grzyby, jednak świetnym sposobem jest też ich zamarynowanie. Wtedy warto zadbać o to, by nie było w nich nieprzyjemnego śluzu. Wcześniej sprawdźcie jednak, kto nie powinien jeść marynowanych grzybów.

Jak zrobić grzybki marynowane bez śluzu?

To, jak marynować grzyby, z pewnością wie każdy, kto ma już w tym doświadczenie. Na początku tej przygody można jednak nie znać jeszcze różnego rodzaju sprytnych patentów na to, by wyszły jak najsmaczniejsze. Jednym z nich jest trik, żeby przygotować grzybki marynowane bez śluzu. Choć dla niektórych jest on „znakiem rozpoznawczym” tych smakołyków, to większość jednak za nim nie przepada. Można się go w bardzo prosty sposób pozbyć.

Co dokładnie trzeba zrobić? Przed gotowaniem grzybów musicie je namoczyć w 10-procentowej solance. W tym roztworze powinny być przechowywane przez około godzinę. Potem wystarczy odlać go z grzybków. Musicie jednak pamiętać, by bardzo porządnie je wypłukać – w przeciwnym razie nie pozbędziecie się z nich nadmiaru soli, a w konsekwencji grzybki będą po prostu niesmaczne. Najlepiej więc opłuczcie je kilka razy, by mieć pewność, że nie ma już na nich soli.

Inne sposoby na pozbycie się śluzu z grzybków marynowanych

Są też inne sposoby, by zrobić grzybki marynowane bez śluzu. Te metody będą idealne, jeśli nie macie tyle czasu, by czekać, aż namoczą się w solance. W takiej sytuacji przed zamarynowaniem grzybków musicie obgotować je w wodzie z dodatkiem octu oraz soli. Róbcie to przez około 10 minut. Po tym czasie odcedźcie porządnie grzybki i wylejcie z nich wodę. Wtedy można przejść już do klasycznego sposobu przygotowywania ich w zalewie.

Inny, najprostszy trik polega po prostu na odcedzeniu grzybków ze „śluzowatej zalewy”. Najpierw należy zamarynować grzybki, a następnie odstawić je na całą noc. Po tym czasie musicie przecedzić je przez sito i pozbyć się zawiesistego płynu. Następnie trzeba po raz kolejny zamarynować grzybki, używając nowej zalewy. Takie grzyby wyjdą pozbawione śluzu, ale też bardziej wyraziste w smaku, co dla wielu również może być dużą zaletą.

Marynowanie grzybów – najważniejsze wskazówki

Najpopularniejszą metodą marynowania grzybów jest zrobienie tego w zalewie octowej z dodatkiem przypraw. Nie jest to jednak jedyny sposób. Jeśli chcecie, żeby wasze grzybki miały lekką nutę słodyczy – do marynaty dodajcie pokrojoną marchewkę, goździki lub laskę cynamonu. Grzyby możecie marynować też z pokrojoną w paski papryką, cebulą pokrojoną w piórka lub ząbkiem czosnku. Pamiętajcie również, że przed zamarynowaniem grzybów trzeba je obgotować – staną się wtedy bardziej miękkie. Wyjątkiem są pieczarki, które nie wymagają wcześniejszej obróbki termicznej.

