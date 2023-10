Z tym składnikiem kluski będą puszyste jak chmurka. Przepis na leniwe z serkiem wiejskim

Kluski leniwe to danie kojarzące się ze smakami dzieciństwa. Uwielbiają je dzieci, ale zajadają się nimi również dorośli. Choć pojawiają się coraz bardziej oryginalne wariacje tego dania, np. kluski leniwe z dyni, trudno przebić smak klasycznej wersji klusek z twarogiem. Okazuje się, że jedna mała zmiana może sprawić, że leniwe będą bardziej fit, a tak samo smaczne.

Dlaczego warto dodać serek wiejski do leniwych?

Serek wiejski jest tym tajemniczym składnikiem, który możemy zastosować w przepisie na leniwe kluski. Ma delikatną konsystencję i dobry skład, dlatego coraz częściej wychodzi poza ramy tradycyjnej przekąski. Miłośnicy produktów mlecznych doceniają jego lekko słodki smak, wynikający z tego, że do jego produkcji wykorzystywane są tzw. niegazowane szczepy bakterii. Obłędnie smakują np. gofry z serkiem wiejskim. Z powodzeniem można wykorzystać go do przygotowania leniwych. Gdy zastąpimy nim tradycyjny twaróg, kluski będą miały bardziej puszystą konsystencję. Będą też bardziej fit, ponieważ jest to produkt niskokaloryczny. 100 g wiejskiego serka to tylko 97 kcal, dlatego chętnie spożywają go osoby na diecie odchudzającej. Jego autem jest również mała ilość węglowodanów i wysoka zawartość białka. Smak serka wiejskiego doskonale współgra z cynamonem i wanilią, które wykorzystamy do przygotowania leniwych. Do tego przepis jest bardzo prosty – z tego powodu jeszcze bardziej podbił moje podniebienie.

Przepis: Przepis na kluski leniwe z serkiem wiejskim Obłędne w smaku kluski leniwe w wersji fit. Ten przepis pokochają osoby na diecie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 200 g serka typu wiejskiego

2 jajka

2 łyżeczki cukru (tradycyjny można zastąpić erytrytolem)

100 g mąki (najlepiej pełnoziarnistej)

szczypta soli

1 l wody

szczypta cynamonu

4 krople aromatu waniliowego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW misce umieść mąkę i serek wiejski. Wbij również dwa jajka, które wcześniej sparz wrzątkiem. Dodaj aromat waniliowy, odrobinę cynamonu, cukier i wszystko dokładnie wymieszaj. Gdy ciasto będzie wyrobione, przejdź do kolejnego kroku. Formowanie wałków z ciastaNa blat wysyp mąkę. Z ciasta zacznij formować długie wałeczki. Następnie zacznij kroić je po skosie. Aby nie wyschły, przykryj je ściereczką. W tym czasie zagotuj wodę. Gotowanie klusekDo gotującej się wody dodaj odrobię soli. Gdy woda będzie wrząca, wrzucaj na nią pokrojone kluski. Gotuj nie więcej niż 4 minuty, aż będą miękkie, ale nie rozpadające się (około 1 minuty po wypłynięciu na powierzchnię). Leniwe wyjmuj łyżką cedzakową i układaj na talerzu.

Co zrobić, aby leniwe nie były twarde i się nie sklejały?

Serek wiejski dodany do klusek sprawi, że nie będą one twarde. Ale są również inne sposoby na poprawę ich puszystości. Ważne jest to, aby nie dodawać do nich więcej mąki niż w przepisie. Im więcej mąki, tym bardziej twarde leniwe. Poza tym, po uformowaniu wałków, z których będziemy wycinać kluski, trzeba działać szybko i sprawnie. Jeśli kluski będą zbyt długo czekały na gotowanie, szybciej wyschną. W związku z tym tak ważne jest, aby wodę gotować w momencie, gdy przygotowujemy masę na leniwe. A jeśli nie zdążymy, wówczas koniecznie przykryjmy kluski ściereczką. Aby podczas gotowania kluski się nie skleiły, można dodać do wody odrobinę oleju.

