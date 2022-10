Nie chcesz chodzić cały dzień głodny? Nie zapominaj o zupie

Najnowsze badania wskazują, że zupy są bardziej sycące niż produkty stałe, nawet jeśli zawierają te same składniki. Zjedzenie zupy przed głównym posiłkiem zmniejsza całkowite spożycie kalorii aż 20 proc. Trzeba pamiętać, że ważne jest również to, na czym zupę przyrządzimy i co do zupy dodamy. Osobom liczącym kalorie dietetycy zalecają zwłaszcza delikatne buliony i kremy warzywne.

Ugotuj pomidorówkę!

Chociaż zupa pomidorowa może pomóc obniżyć spożycie kalorii, to sama nie eliminuje tłuszczu. Pomaga natomiast poprawić jakość diety i ułatwia zmniejszenie spożycia tłuszczu. Jest niskokaloryczna i bogata w potas oraz witaminy C, K i A. Zawiera również dużą ilość likopenu, związku odpowiedzialnego za korzyści zdrowotne wynikające z jedzenia pomidorów: zmniejsza m.in.: ryzyko wystąpienia miażdżycy i obniża poziom „złego” cholesterolu. Udowodniono, że organizm lepiej wchłania likopen, gdy jemy ugotowane pomidory.

Jedz jajka na śniadanie!

Badania wskazują, że wysokobiałkowe śniadanie może zmniejszyć podjadanie, spowolnić opróżnianie żołądka i zmniejszyć poziom greliny, hormonu odpowiedzialnego za głód. Dietetycy podpowiadają, żeby nie rezygnować z jajek na śniadanie. Ci, którzy jedli jajka na śniadanie zamiast kanapki, dnie tylko nie byli głodni przez kilka godzin, ale też spożyli o ok. 100 kalorii mniej w ciągu dnia.

Na przekąskę wybierz grecki jogurt!

Szklanka (ok. 245 gramów) beztłuszczowego jogurtu greckiego dostarcza około 150 kalorii i 25 gramów białka. Badanie z udziałem 20 kobiet wykazało, w jaki sposób beztłuszczowa przekąska, jaką jest jogurt grecki, wpływa na apetyt w porównaniu z przekąskami o wyższej zawartości tłuszczu, takimi jak czekolada lub krakersy. Okazało się, że kobiety, które jadły jogurt, nie tylko odczuwały mniejszy głód, ale także spożywały o 100 mniej kalorii podczas kolacji niż te, które jadły krakersy lub czekoladę.

Z owoców wybieraj jagody i borówki!

W jednym z przeprowadzonych ostatnio badań zauważono, że spożywanie jagód i borówek zmniejsza spożycie kalorii później w ciągu dnia. Szklanka jagód (ok.150 gramów) dostarcza tylko 86 kalorii i 3,6 grama błonnika. Jagody są również doskonałym źródłem pektyny, rodzaju błonnika pokarmowego, który, jak wykazano, spowalnia opróżnianie żołądka i zwiększa uczucie pełności.

