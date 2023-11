Kto nie powinien jeść śliwek? Wyjaśniamy

Śliwki są cennym źródłem związków polifenolowych. Mają też w swoim składzie wiele witamin i mikroelementów. Zawierają między innymi potas, fosfor, magnez oraz wapń. Dzięki temu wspierają funkcjonowanie organizmu. Wykazują działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne. Wspomagają procesy trawienia i chronią przed różnymi chorobami. Zmniejszają ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia oraz nowotworów. Nie wszyscy jednak powinni je spożywać. Sprawdź, czy jesteś w grupie, która powinna z nich zrezygnować.

Kto powinien zrezygnować z jedzenia śliwek?

Śliwki nie są zalecane osobom z nietolerancją fruktozy. Mianem tym określa się nadwrażliwość na cukier znajdujący się w owocach. Włączenie go do codziennej diety może powodować nieprzyjemne dolegliwości gastryczne w postaci biegunek, wzdęć, mdłości czy silnych bólów brzucha. Z jedzenia przywołanych produktów powinni zrezygnować również pacjenci zmagający się z zespołem jelita drażliwego (IBS). Nasilają one bowiem objawy choroby. Śliwki po przejściu do jelita grubego podlegają fermentacji bakteryjnej. Proces ten wiąże się ze wzmożoną produkcją tlenku węgla, wodoru, siarkowodoru oraz metanu, co skutkuje pojawieniem się dyskomfortu i uczucia przelewania w brzuchu.

Śliwki a cukrzyca

Czy osoby cierpiące na cukrzycę mogą jeść śliwki? To zależy. Świeże owoce są dozwolone (w umiarkowanych ilościach), bo mają niski indeks glikemiczny (IG). Oznacza to, że nie podnoszą poziomu glukozy we krwi zbyt szybko. Inaczej dzieje się podczas spożywania śliwek suszonych. Zawierają więcej fruktozy niż świeże owoce. Nawet niewielka ich ilość może znacznie podnieść stężenie glukozy w organizmie i doprowadzić do poważnych zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Należy przy tym podkreślić, że diabetycy powinni spożywać około 100-250 g owoców dziennie, ale powinni rozłożyć je na kilka mniejszych porcji. Dieta diabetyków powinna być lekkostrawna i zróżnicowana.

Czy śliwki mogą uczulać?

Śliwki zawierają naturalne salicylany, które mogą wywoływać alergie. Osoby uczulone na te związki powinny więc zrezygnować z jedzenia tych owoców. W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia wielu niepożądanych reakcji ze strony organizmu, takich jak wysypka, duszności czy dolegliwości gastryczne. W razie pojawienia się tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

