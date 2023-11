Papier do pieczenia może być toksyczny, jeśli źle go używasz. Unikaj tych błędów

Papier do pieczenia składa się przede wszystkim z celulozy drzewnej. Zazwyczaj powleka go warstwa silikonu (syntetycznych polimerów) lub quilonu (związku powstałego z połączenia soli chromu oraz tłuszczów). To właśnie te „składniki” odpowiadają za potencjalną szkodliwość papieru do pieczenia. Mogą bowiem uwalniać toksyny, które później bez trudu przenikają do żywności. Kiedy do tego dochodzi? Sprawdź.

Kiedy papier do pieczenia szkodzi zdrowiu?

Papier do pieczenia staje się toksyczny w określonych warunkach. Sprzyja temu przede wszystkim wysoka temperatura (bezpieczna granica to 200 stopni Celsjusza). Nie należy przekraczać tego „limitu”. W przeciwnym razie może dojść do uwolnienia szkodliwych związków i skażenia żywności. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – nie korzystaj z tego samego papieru do pieczenia kilka razy. W tym przypadku oszczędność nie popłaca i może mieć bardzo przykre konsekwencje.

Eksperci sugerują, że zatrucie toksynami uwalnianymi przez papier do pieczenia poddany działaniu wysokiej temperatury zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń neurologicznych oraz chorób reumatycznych. Nie przeprowadzono jednak badań na temat długofalowych skutków, jakie niesie za sobą spożycie skażonej żywności. Nie można więc na ich podstawie wysnuwać daleko idących wniosków.

Jak dobrze korzystać z papieru do pieczenia?

Wiesz już, że nie należy korzystać z tego samego arkusza papieru do pieczenia kilka razy ani poddawać go działaniu wysokiej temperatury. Istnieje też kilka innych zasad, których warto przestrzegać. Dzięki nim przygotowywanie wypieków stanie się dużo prostsze. Jeśli robisz na przykład szarlotkę z budyniem i wykładasz blachę papierem do pieczenia, zwróć uwagę na to, by fragmenty arkusza wystawały ponad ranty naczynia. Ten prosty patent pozwoli Ci później łatwiej przełożyć gotowe ciasto z blachy na talerz.

Co zrobić, by szybko wyłożyć formę do ciasta papierem do pieczenia? Odwróć ją do góry dnem i odrysuj potrzebny fragment arkusza. Możesz też po prostu pozaginać go w odpowiednich miejscach. Jeśli chcesz natomiast, by papier dobrze przylegał do formy, posmaruj jej dno i boki masłem (jeszcze przed wyłożeniem papieru do pieczenia)

Czym można zastąpić papier do pieczenia?

Dobrym zamiennikiem papieru do pieczenia są produkty, których na co dzień używasz w swojej kuchni. Olej, bułka tarta, kasza manna czy liście winogron skutecznie zapobiegają przyleganiu ciasta do formy. Dzięki temu łatwiej ci będzie je wyciągnąć po zakończeniu pieczenia. Niektórzy sięgają jeszcze po liście kapusty, ale trzeba pamiętać, że nie sprawdzą się one we wszystkich przypadkach (z uwagi na specyficzny zapach, który przenika do potraw). Możesz też wykorzystać zwykłą folię aluminiową. Wyłóż blachę lśniącą stroną do wewnątrz, a matową na zewnątrz.

