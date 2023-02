Nie wyrzucaj papierka po maśle! Jeszcze ci się przyda

Nie wyrzucaj papierków po maśle do śmieci, okazuje się, że możesz wykorzystać je, gdy będziesz piec ciasto. Doskonale zastąpią papier do pieczenia.

Zamiast papieru do pieczenia użyj papierka po maśle

Papierek po maśle przyda się do wysmarowania blachy do pieczenia ciasta. Jest to banalnie proste: wewnętrzną powierzchnią, na której znajdują się resztki masła, należy przetrzeć blachę. Jeśli nie zamierzasz piec ciasta w najbliższym czasie, możesz papierek po maśle włożyć do zamrażarki i wyjąć, kiedy będzie potrzebny.

Jak przechowywać papierek po maśle?

Papierek po maśle trzeba złożyć na pół (tłustą stroną do wewnątrz) i umieścić go w zamrażarce. Gdy będziesz piec ciasto, wyjmiesz papierek z zamrażarki i wysmarujesz nim blachę.

Co zrobić, jeśli masło jest zbyt twarde?

Masło do smarowania blachy nie powinno być zbyt twarde, bo będzie źle się rozsmarowywać. Jeśli papierek z masłem jest zbyt zamrożony, spróbuj tego patentu.

„Zagotuj wrzątek i wlej go do miski z grubego szkła lub ceramiki. Następnie odstaw ją na 3 minuty. Po tym czasie wylej wodę, a nagrzanym naczyniem przykryj papierek z resztkami masła. Po chwili będzie ono znacznie bardziej miękkie” – doradza ekspertka.

Dlaczego warto jeść masło?

Chociaż przez ostatnie lata lekarze i dietetycy zalecali wyeliminowanie masła z diety ze względu na znajdujące się w nim nienasycone tłuszcze, które przekształcają się w niebezpieczne dla zdrowia tłuszcze trans, to pod wpływem najnowszych badań zmienili zdanie. Okazało się, że działanie tłuszczów zawartych w maśle nie jest aż tak szkodliwe, jak w przypadku izomerów trans powstających podczas utwardzania tłuszczów roślinnych. Eksperci wskazują obecnie, że prawdziwe masło, spożywane w niewielkich ilościach jest więc wskazane. Kwas linolowy, zawarty w maśle ma właściwości prozdrowotne, w tym przeciwnowotworowe. Masło jest też źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jako jeden z niewielu produktów może dostarczyć do organizmu witaminę D – w ilości 1,768 mg na 100 g. Ta witamina wpływa korzystnie na zdrowie kości i zapobiega występowaniu osteoporozy.

Czytaj też:

Masło czy margaryna przy wysokim cholesterolu LDL? Najlepiej lipidogram i stosowanie się do zaleceń lekarzaCzytaj też:

Tłuszcze w diecie – rodzaje, rola i jakie tłuszcze warto wybierać?–