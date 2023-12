Jak zadbać o wątrobę przed Bożym Narodzeniem? Lepiej już teraz zainwestuj w te produkty

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. To czas, kiedy zwykle zapominamy o dobrych nawykach żywieniowych. Jemy dużo i nie do końca zdrowo, co źle wpływa na wątrobę. Zobacz, jakie produkty warto włączyć do menu, by wspomóc pracę tego narządu, nie tylko od święta, ale również na co dzień.

Wątroba to bardzo ważny, choć często niedoceniany narząd. Pełni wiele istotnych funkcji. Odpowiada przede wszystkim za oczyszczanie organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Uczestniczy w procesie przekształcania węglowodanów oraz białek w tłuszcze. Gromadzi zapasy witamin i żelaza. Wspiera pracę układu odpornościowego. Pochłania wirusy, bakterie i grzyby, a także niepotrzebne fragmenty komórek. Jak wspomóc funkcjonowanie tego narządu? Wystarczy włączyć do jadłospisu kilka produktów. Warto zrobić to już teraz, by przygotować organizm do świątecznego biesiadowania i zmniejszyć ryzyko wystąpienia przykrych dolegliwości przy wigilijnym stole. Picie wody usprawnia działanie wątroby Odpowiednie nawodnienie organizmu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy wątroby (dorosły, zdrowy człowiek powinien wypijać średnio 2 litry płynów dziennie). Gdy w organizmie zaczyna brakować wody narząd nie jest w stanie dobrze wypełniać swojej funkcji. Proces usuwania toksyn z ustroju przebiega wolniej i zostaje zakłócony. Jeśli nie przepadacie za „czystą” wodą mineralną, dolejcie do niej trochę soku z cytryny. W ten sposób powstanie orzeźwiająca woda cytrynowa, która wzmaga wydzielanie żółci, przyspiesza przemianę materii oraz detoksykację organizmu. Jednocześnie obniża ciśnienie tętnicze, uszczelnia naczynia krwionośne i ułatwia zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Zielona herbata wesprze pracę wątroby Istnieją liczne naukowe dowody na to, że zielona herbata wspomaga pracę wątroby. Wszystko za sprawą zawartych w napoju przeciwutleniaczy, które zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek. Chronią też narząd przed chorobami. Zmniejszają ryzyko wystąpienia stłuszczenia i marskości wątroby, a także raka wątrobokomórkowego. Nie należy jednak przesadzać z ilością zielonej herbaty i wypijać maksymalnie 2-3 filiżanki naparu dziennie. Warto też pamiętać, że jego składniki mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Dlatego osoby w trakcie farmakoterapii powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed włączeniem tego rodzaju napoju do diety. Jedzenie czosnku a wątroba Czosnek ma wiele cennych właściwości. Wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Wspomaga regenerację wątroby i wzmaga produkcję enzymów trawiennych i ułatwia detoksykację organizmu. Spożywany w nadmiarze może jednak zaszkodzić i obciążyć układ pokarmowy. Warto też pamiętać, że warzywo nie jest zalecane pacjentom z poważnymi uszkodzeniami wątroby. W ich przypadku jedzenie czosnku przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego i podrażni narząd. Inne produkty i napoje dobre na wątrobę Pozytywny wpływ na wątrobę wywiera nie tylko czosnek czy cytryna, ale również inne warzywa i owoce, na przykład grejpfruty, jeżyny, jagody, maliny, czarna rzodkiew czy karczoch. Warto również pomyśleć o włączeniu do diety naparów ziołowych sporządzanych na bazie produktów, takich jak: imbir, kurkuma, ostropest plamisty, mniszek lekarski, ziele dziurawca, owoc jałowca, ziele krwawnika czy liście mięty. Przed podjęciem decyzji, należy skonsultować się z lekarzem. Czytaj też:

