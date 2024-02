Imbir możesz przechować dłużej. Zastosuj ten prosty trik, a przyprawa nie zepsuje się i zachowa właściwości

Imbir to popularny składnik różnego rodzaju dań – zup, makaronów, owoców morza, sałatek oraz deserów. Na jego bazie przygotowuje się również napary. Działa rozgrzewająco. Łagodzi dolegliwości gastryczne, a także stany zapalne górnych dróg oddechowych. Wspiera organizm w walce z infekcjami i niweluje szkodliwy wpływ wolnych rodników odpowiedzialnych za przyspieszenie procesów starzenia. Trzeba jednak pamiętać, że źle przechowywana przyprawa szybko traci swoje prozdrowotne właściwości i zamiast pomóc, szkodzi.

Jak zachować świeżość imbiru na dłużej?

Imbir trzymany w nieodpowiednich warunkach szybko ulega zepsuciu. Nacięte i częściowo wykorzystane kłącze najlepiej „czuje się” w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Dlatego należy przechowywać je w lodówce. Umieszczenie przyprawy bezpośrednio na jednej z półek jest jednak kiepskim pomysłem. Lepiej włożyć imbir do strunowego woreczka lub szczelnie zamykanego pojemnika na żywność, a wcześniej zawinąć w papierowy ręcznik (trzeba go zmieniać co dwa dni). Ten prosty zabieg pozwala usunąć z imbiru nadmiar wilgoci (to właśnie ona odpowiada za rozwój pleśni) i wydłużyć przydatność kłącza do spożycia (nawet do trzech tygodni).

Istnieje też inny sposób na zachowanie świeżości przyprawy – mrożenie. Cały proces jest bardzo prosty. Wymaga jednak pewnych przygotowań. Najpierw trzeba dokładnie umyć imbir, osuszyć go, obrać ze skórki (choć nie jest to bezwzględnie konieczne) i pokroić na kawałki dowolnej wielkości. Następnie należy je rozłożyć na tacce, całość włożyć do zamrażalnika i poczekać aż poszczególne cząstki się zamrożą. Potem wystarczy wrzucić wszystko do strunowej torebki przeznaczonej do mrożenia żywności i schować ją do zamrażalnika. Imbir w takiej formie zachowa świeżość nawet przez pół roku. Przed ponownym użyciem trzeba go rozmrozić.

Jak przechowywać starty i suszony imbir?

Starty imbir można zamrozić. Warto uformować z niego kulkę. Dzięki temu w późniejszym czasie łatwiej będzie wydzielić porcję potrzebną do przygotowania danego dania (wystarczy oderwać kawałek). Suszona przyprawa nie wymaga przechowywania w lodówce. Może być trzymana w szklanym, szczelnie zamykanym pojemniku w temperaturze pokojowej bez dostępu wilgoci oraz światła słonecznego przez co najmniej kilka miesięcy, zgodnie z datą przydatności do spożycia widoczną na opakowaniu.

Po czym poznać zepsuty imbir?

Przed zakupem imbiru warto upewnić się, że wybrane kłącze jest świeże. Jak to zrobić? Trzeba wziąć je do ręki. Zepsuty produkt, który czasy świetności ma już za sobą jest miękki i wysuszony. Do jego „znaków rozpoznawczych” należy również pomarszczona, na ogół ciemnobrązowa skórka. Czasem można na niej zobaczyć biały nalot. Świadczy on o tym, że imbir został zaatakowany przez pleśń. Taki produkt nie nadaje się do spożycia.

