W Środę Popielcową obowiązuje post. Zobacz, co można jeść w ten dzień i kogo nie obowiązują te zasady

W Środę Popielcową, która w 2024 roku wypada 14 lutego, w Polsce tradycyjnie spożywa się potrawy postne, czyli takie, które nie zawierają mięsa. Jest to związane z chrześcijańską tradycją postu, który przygotowuje wiernych do dnia Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejszego święta chrześcijańskiego. Przyjrzeliśmy się daniom, po które wierni mogą sięgać w Środę Popielcową.

Potrawy na Środę Popielcową

Typowe potrawy postne na ten dzień to przede wszystkim:

Ryby – bardzo często podawane są dania główne na bazie ryb smażonych lub gotowanych. Popularne w wielu regionach Polski są śledzie w oleju lub śmietanie. Łączone są z różnymi dodatkami, takimi jak cebula, jabłka, czy śmietana, a serwuje się nie na przykład z ziemniakami w mundurkach lub z chlebem.

Zupy postne – warto sięgnąć po charakterystyczny dla kuchni wielkopolskiej postny barszcz biały obficie przyprawiony majerankiem i podawany z ziemniakami. Inną propozycją jest tradycyjna zupa grzybowa przygotowywana na bulionie warzywnym z suszonymi grzybami, podawana z makaronem lub ziemniakami.

Pierogi lub paszteciki – wersje postne najczęściej nadziane są farszem z kapusty i grzybów suszonych (które można zastąpić pieczarkami). W domu można szybko przygotować bezmięsne paszteciki z ciasta francuskiego, które można kupić niemal w każdym sklepie.

Dania na bazie kaszy, ryżu lub makaronu podane z warzywami lub bezmięsnymi sosami. W tym miejscu polecamy gołąbki z kaszą i grzybami, które są bezmięsną wersją tego popularnego dania. Zamiast mięsa używa się jako farszu kaszę gryczaną z grzybami. Można podać je z sosem pomidorowym i ziemniakami lub pieczywem

Naleśniki – mogą być serwowane z nadzieniami słodkimi (np. z serem, owocami) lub wytrawnymi (np. ze szpinakiem).

Dania z warzywami w roli głównej – pieczone (w formie bezmięsnych zapiekanek), gotowane lub przygotowane w formie sałatek.

Chociaż tradycja postu nie jest w Polsce już tak ściśle przestrzegana jak w przeszłości, to nadal wiele osób wybiera w ten dzień potrawy bezmięsne. Oddają w ten sposób hołd tradycji. W niektórych regionach kraju mogą występować lokalne specjały postne, które są związane z dietą w Środę Popielcową.

Co oznacza ścisły post i kogo obowiązuje?

Post ścisły obowiązuje osoby w wieku od 18 do 60 lat. Polega on na tym, że w ciągu dnia ogranicza się liczbę spożywanych posiłków do trzech. Przy czym można w ciągu dnia zjeść tylko jeden posiłek do syta. Dwa pozostałe są mniejsza, a ich sumaryczna porcja nie może być większa od porcji posiłku zjedzonego do syta.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, chyba że nie jest to możliwe ze względów zdrowotnych. Wstrzemięźliwość ta oznacza, że nie wolno spożywać mięsa oraz potraw na jego bazie.

