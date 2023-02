Obiad na Środę Popielcową powinien być postny. Wypróbuj przepis na zupę z manny

Przepis na tę zupę pochodzi od mniszki, św. Hildegardy z Bingen, która żyła w XII wieku w Niemczech. Hildegarda stworzyła jedną z pierwszych szkół odżywiania. Opracowane przez nią kulinarne przepisy oparte są głównie na kaszy orkiszowej, warzywach i owocach. Składniki te działają korzystnie nie tylko na zdrowie, ale również na samopoczucie. Jedną z postnych potraw idealnych na Środę Popielcową jest zupa z kaszy manny – odżywcza i mocno rozgrzewająca.

Dlaczego warto jeść kaszę mannę?

Kasza manna, czyli grysik, to jedna z najstarszych dostępnych na rynku kasz. Pozyskuje się ją z najdrobniejszych, zmielonych ziaren orkiszu. Orkisz uprawiany był w starożytnym Egipcie, Azji i Europie. Nie udaje się modyfikować go genetycznie tak jak pszenicy i dlatego zalecany jest osobom, które mają problemy z trawieniem. Orkisz nie jest jednak wolny od glutenu, więc wykluczony jest z diety osób chorych na celiakię czy chorobę Hashimoto.

Kaszę mannę warto spożywać, ponieważ:

stanowi dobre źródło energii,

jest lekkostrawna i korzystnie wpływa na układ pokarmowy,

wspomaga pracę nerek,

pozwala pozbyć się nadwagi,

bardzo dobrze wpływa na ogólną kondycję organizmu.

Przygotowanie zupy z kaszy manny na dzisiejszy obiad może być zachętą do odbycia dłuższego postu, którego zasady określiła św. Hildegarda. Mniszka uważała, że odpowiednio przeprowadzony post oczyszcza organizm – uwalnia go z trucizn i złogów, poprawia procesy trawienne, mobilizuje i regeneruje organizm – jednocześnie uwalniając od niepotrzebnych obciążeń duszę. Dziś przystępują do niego również osoby, które chcą po prostu schudnąć.

Wypróbuj przepis na postną zupę

Przepis: Zupa z kaszy manny Zupa z kaszy manny Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 drobno posiekana cebula,

pół łyżeczki masła,

1 l wody,

4-5 łyżek kaszy orkiszowej,

szczypta soli,

szczypta gałki muszkatołowej,

natka pietruszki,

opcjonalnie galgant (zioło przypominające rumianek). Sposób przygotowania Przyrumień cebulęPodpiecz drobno posiekaną cebulę na jasnobrązowym maśle. Podlej wodą. Zagotuj kaszęGdy woda jest jeszcze chłodna, wrzuć kaszę mannę. Dodaj przysmażoną cebulę. Dopraw zupęDopraw solą, gałką muszkatołową, natką pietruszki, odrobiną mielonego galgantu. Doprowadź zupę do wrzenia i dobrze wymieszaj. Podaj zupęZupę podawaj gorącą!

