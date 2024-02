Co zrobić, żeby posiłek pięknie się prezentował? Wprowadziłam małe zmiany, a uzyskałam efekt „wow”

Ważne jest, aby posiłek nie tylko smakował dobrze, ale również prezentował się apetycznie na talerzu. To, w jaki sposób ułożymy potrawy, jakich naczyń użyjemy oraz jak przyozdobimy całe danie może mieć kolosalne znaczenie w kwestii efektu końcowego. Kolorowe warzywa, świeże zioła i odpowiednie nakładanie sosów dodają atrakcyjności wizualnej, a to z kolei zwiększa przyjemność z jedzenia, pozytywnie wpływa na nasze zmysły, pobudza apetyt. Podpowiadamy, jakie proste triki można do tego wykorzystać. Chodzi o „planting”, czyli sztukę dekorowania, układania i serwowania dań.

Jakie produkty wykorzystać do dekoracji talerza?

Takich jedzeniowych inspiracji warto szukać na przykład na Pintereście. Wykorzystajcie też dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak świeże zioła, pestki, kiełki, płatki chili czy kwiaty jadalne, aby wzbogacić wizualnie danie i dodać mu charakteru. Do dekorowania różnych dań świetnie sprawdzą się też sosy, które są nie tylko nośnikiem smaku, ale też doskonale prezentują się na talerzu. Możecie aplikować je na wiele sposobów – rozlać delikatnie łyżką lub użyć specjalnego dyspansera do zrobienia małych kropek czy zygzaków. Do dekoracji posiłku możecie wykorzystać też:



chipsy warzywne, np. chipsy z pietruszki, jarmużu czy selera,

olej infuzowany,

specjalny puder z owoców lub warzyw, np. puder dyniowy (wystarczy ususzyć składnik, a później go zmiksować),

piankę (wykonaną na przykład z sera, buraków czy cytrusów).

Jeśli przygotowujecie ryż – możecie wymieszać go z ziołowym sosem, dzięki czemu uzyska zielony kolor. Możecie zabarwić go też kurkumą, by uzyskać piękną, żółtą, soczystą barwę. Ciekawym pomysłem jest też ozdobienie dania wstążkami z warzyw (bez trudu zrobicie je z wykorzystaniem klasycznej obieraczki). Dobrze sprawdzą się też przybrania z młodych listków sałaty czy rukoli. Możecie postawić też na synonim luksusu, czyli jadalne złoto.

Na talerzu niezwykle ważne są kolory

Przygotowując różne dania, warto zadbać o ich aspekt wizualny. Zwróćcie uwagę na właściwą kompozycję, a także balans składników na talerzu. Istotną rolę odgrywają tutaj kolory – starajcie się komponować ze sobą co najmniej dwa, trzy kolory, by uzyskać efekt kontrastu. W przeciwnym razie danie nie będzie wyglądać atrakcyjnie. Kolory to nie tylko samo jedzenie – możecie je komponować też przez użycie odpowiednich naczyń, sztućców, dekoracji, posypek, sosów – tak, by stworzyć apetyczną i spójną całość. Dobrym sposobem jest używanie naturalnych barwników, takich jak na przykład kurkuma czy sok z buraka.

Zadbajcie o odpowiednie naczynia

Naczynia są niezwykle istotną częścią tego, jak będzie wyglądać nasz posiłek. Istotny jest dobór kolorystyczny, ale też ich kształt i wielkość. Ważne jest, by odpowiednio dopasować naczynie do konkretnego dania – jest to fundament, na którym oprze się efekt końcowy. W jaki sposób to zrobić? Jeśli potrawa jest skomplikowana, jest w niej dużo detali – wybierzcie talerze gładkie, jednolite i bez dodatkowych zdobień. Jeśli z kolei samo danie jest raczej minimalistyczne – dobrze sprawdzą się naczynia ze zdobieniami. Oprócz klasycznych talerzy warto czasem użyć też drewnianych desek – jest to ciekawy i atrakcyjny sposób podawania. Istotna jest też wielkość naczynia – danie powinno mieć wokół siebie trochę „wolnej przestrzeni”, ponieważ wpłynie to na lepszy odbiór wizualny. Pamiętajcie też, że brzegi talerza muszą być puste i czyste.

Jak układać danie na talerzu? Najważniejsze zasady

Przede wszystkim wszystkie składniki muszą być czyste i świeże. „Pierwsze skrzypce” na talerzu powinien grać główny składnik, pozostałe muszą być dla niego jedynie tłem. Istotny jest też umiar – w tym przypadku mniej znaczy więcej. Zachowajcie równowagę między różnymi składnikami dania. Mniejsze porcje są łatwiejsze do ułożenia, a jeśli danie składa się z wielu elementów – warto podać je w osobnych miseczkach. Przede wszystkim – bawcie się kształtami i wzorami, możecie wykorzystać foremki do kształtowania np. ryżu, purée z ziemniaków. Unikajcie też symetrii – wtedy wasze kompozycje będą bardziej interesujące. Duży kawałek mięsa możecie na przykład przekroić na pół i ułożyć „po skosie”

