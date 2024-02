Czym różni się żurek od barszczu białego? Mój teść zawsze zwraca uwagę, żeby nie mylić tych zup

Obowiązkową potrawą na wielkanocnym stole jest żurek lub barszcz biały. Okazuje się, że te dwie tradycyjne zupy różnią się od siebie, choć ich nazwy często są używane zamiennie – sama również długo popełniałam ten błąd. Nieco inny jest ich skład, ale nie tylko. Odmienny jest także smak każdej z nich. Podstawowa różnica jest jedna, natomiast cała reszta detali często wynika z regionalnych odrębności.

Czym różni się żurek od barszczu białego?

Podczas świąt wielkanocnych w niektórych domach serwuje się żurek, w innych z kolei barszcz biały. Na czym polega różnica między nimi? Kluczowy jest jeden składnik, którego używa się do przygotowania tych zup. Chodzi o rodzaj zakwasu – żurek gotujemy na zakwasie żytnim, co nadaje mu lekko kwaśnego smaku. Z kolei barszcz biały robi się na zakwasie pszennym, bardzo jasnym o nieco łagodniejszym smaku. I choć ta różnica może wydawać się nieznacząca, to tak naprawdę ma ogromny wpływ na efekt końcowy i smak zupy.

Dodatkowo do barszczu białego dodaje się warzywa, czyli włoszczyznę, natomiast do żurku nie dodaje się ich wcale (a jeśli tak, to tylko marchew i natkę pietruszki). Następna różnica polega na sposobie gotowania tych zup. Żurek według tradycyjnego przepisu gotuje się na wędzonce i białej kiełbasie. Z kolei barszcz biały przygotowuje się na bulionie z dodatkiem warzyw, a rzadko używa się do tego wędzonki. Żurek zwykle jest gęstszy i bardziej treściwy niż barszcz biały.

Pozostałe składniki zupy mogą różnić się od siebie w zależności od przepisu. Dodatkowo w zależności od regionu Polski możemy spotkać się z różnymi wariantami tych zup. Możecie wykorzystać nasz przepis na tradycyjny żurek na zakwasie. Jeśli z kolei zdecydujecie się na ugotowanie tej drugiej zupy – sprawdźcie, jak uniknąć grudek w barszczu białym.

Na czym polega różnica między żurkiem a żurem?

Czy żur i żurek to jedna i ta sama zupa? Nie, choć bardzo często nazwy te są mylone ze sobą. Żurek jest lżejszą wersją esencjonalnego żuru. Obie zupy gotuje się na zakwasie mącznym, różni je jednak wiele innych elementów. Żur jest zawiesisty, gęsty, a do tego silnie kwaskowaty, spożywa się go „solo” lub wykorzystuje do innych zup. Z kolei konsystencja żurku nie jest tak gęsta. Żurek doprawia się często też majerankiem, liściem laurowym, a czasami także czosnkiem.

Żur gotuje się na wędzonce z dodatkiem kiełbasy śląskiej i ziemniaków. Żurek natomiast może zawierać różne dodatki, w zależności od regionu i preferencji. Żur, w przeciwieństwie do żurku wielkanocnego, nie jest też zabielany śmietaną.

