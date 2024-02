Cztery genialne triki z jajkami, które musicie znać. Nie chodzi tylko o szybkie obieranie

Choć przygotowanie jajek wydaje się banalnie proste, to istnieją triki, dzięki którym jeszcze bardziej ułatwicie sobie pracę. Takie kulinarne patenty sprawdzą się zwłaszcza przed świętami wielkanocnymi, gdzie to właśnie jajka odgrywają wtedy główną rolę w większości potraw. Ale nie tylko, ponieważ są one przecież też podstawowym składnikiem różnych ciast, omletów, ale też sałatek, które jemy na co dzień.

Jak sprawdzić, czy jajka są świeże?

Zdarza się, że mamy wątpliwości, czy jajka na pewno są świeże. Jest prosty sposób, by to sprawdzić. Wystarczy, że umieścicie surowe jajko w szklance lub innym naczyniu z zimną wodą. Jeśli szybko opadnie na dno i będzie leżeć płasko na boku – oznacza to, że jest ono świeże. Jeśli z kolei jajko obróci się pionowo i wypłynie – powinno być to znakiem dla was, że nie należy go jeść. Zepsute jajka, w przeciwieństwie do tych świeżych, są wypełnione powietrzem, a to z kolei sprawia, że unoszą się na powierzchni wody. Zobaczcie także, jak długo gotować jajka, by wyszły dokładnie takie, jakie chcecie.

Sposób na ekspresowe oddzielenie żółtka od białka

Kolejnym sposobem na ułatwienie sobie gotowania jest patent na ekspresowe oddzielenie żółtka od białka. Możecie do tego wykorzystać plastikową butelkę. Najpierw całe jajko wbijcie na talerzyk, a później delikatnie ściśnijcie plastikową butelkę i umieśćcie ją nad żółtkiem. Później lekko rozluźnijcie ucisk. To spowoduje, że butelka zassie żółtko i perfekcyjnie oddzieli je od białka.

Kolejny trik polega na użyciu lejka. Wbijcie jajko do lejka trzymanego nad miską. W ten sposób żółtko pozostanie w lejku. Jeśli z kolei zaklinuje ono odpływ białka – wystarczy, że delikatnie poruszacie lejkiem. Możecie użyć też specjalnego separatora do oddzielania żółtek od białek, który bez trudu kupicie na przykład przez internet.

Co zrobić, żeby jajka nie pękały podczas gotowania?

Czasami podczas gotowania pękają skorupki jajek. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Musicie przed rozpoczęciem gotowania jajek wlać do wody łyżkę stołową octu. Możecie też wrzucić plasterek cytryny. Kwas wzmocni skorupki jajek i sprawi, że staną się wytrzymalsze, a w konsekwencji – nie będą pękać. Kolejny sposób polega na nakłuciu skorupki jajka igłą lub pinezką. Zróbcie to na zaokrąglonym, węższym końcu jajka. W ten sposób zmniejszy się ciśnienie wewnątrz jajka i zapobiegnie to pękaniu skorupki.

Jak łatwo i szybko obrać jajka?

Trudniejsze w obieraniu są świeże jajka – mają one wyższy i bardziej kwaśny poziom pH. To powoduje, że błonka, która jest przy skorupce, zawiera dużo keratyny, a przez to jest mocniejsza i ściślej do niej przylega. Te jajka, które leżą już kilka dni, zdecydowanie łatwiej jest obrać. Ciekawostką może być również to, że wartość odżywcza jajek różni się w zależności od pory roku.

Skorupka będzie stawiać mniejszy opór podczas obierania, jeśli do wody, w której gotujcie jajka, dodacie wcześniej łyżkę soli. Podobnie zadziała również ocet, soda oczyszczona czy sok z cytryny. Po ugotowaniu jajek warto z kolei zalać je zimną wodą i chwilę odczekać. Dobrym sposobem jest też wrzucenie jajka do szklanki z wodą i energiczne potrząsanie lub „zrolowanie” po płaskiej powierzchni – tak, by skorupka popękała. Sprawdźcie też, jakie są najczęstsze błędy podczas gotowania jajek.

Czytaj też:

Do czego wykorzystać makaron, który został z obiadu? Te sprytne patenty poleciła mi oszczędna sąsiadkaCzytaj też:

Omletowe muffiny to pyszne, ekonomiczne i pożywne śniadanie. Zrobisz je w mniej niż 30 minut