Gotuję nasiona warzyw strączkowych szybko i zdrowo. Mam na nie sprawdzone patenty

Rośliny strączkowe mają wiele cennych właściwości. Zawierają duże ilości białka i błonnika, dzięki czemu są dobrym źródłem energii. Regulują procesy trawienne. Przeciwdziałają zaparciom i zapewniają uczucie sytości na długo po spożyciu. W rezultacie hamują nadmierne łaknienie i sprzyjają kontrolowaniu masy ciała. Można w nich jednak znaleźć również wiele substancji antyodżywczych, które wybierają negatywny wpływ na zdrowie. Chodzi przede wszystkim o związki, takie jak na przykład: saponiny czy fityniany (głównie kwas fitynowy). Zobacz, jak się ich pozbyć.

Patenty na gotowanie warzyw strączkowych

Substancje antyodżywcze zawarte w nasionach roślin strączkowych (grochu, fasoli, ciecierzycy itp.) nożna prawie zupełnie wyeliminować, dzięki zastosowaniu kilku prostych trików. Jednym z nich jest moczenie warzyw jeszcze przed gotowaniem. Najlepiej – jak radzi dietetyk Viola Urban w jednym z wpisów w mediach społecznościowych – wykorzystać do tego celu przefiltrowaną wodę w temperaturze pokojowej. Obecność dużej ilości składników mineralnych w wodzie sprawia, że nasiona potrzebują więcej czasu, by zmięknąć, co wydłuża czas przygotowywania potraw na bazie warzyw strączkowych.

Czas namaczania dostosuj do rodzaju nasion. Soczewicy wystarczą trzy godziny, ale już fasolę, ciecierzycę, groch czy bób trzeba moczyć znacznie dłużej (od 8 do nawet 16 godzin). Wszystko zależy od wielkości warzyw. Im większe, tym więcej czasu zabierze moczenie. Wody powinno być dość dużo. Na 100 gramów suchych nasion użyj jednego litra wody. Warzywa powinny podwoić swoją masę. W trakcie namaczania zmieniaj wodę kilka razy i dodaj do niej sodę oraz sól (około 5 gramów na litr wody). Dzięki temu nasiona szybciej zmiękną. Przed obróbką termiczną warzyw wylej cały płyn. Nie gotuj ich w tej samej wodzie, w której wcześniej się moczyły.

Zupełna rezygnacja z dodatku soli nie jest jednak najlepszym pomysłem. Wrzuć szczyptę tej przyprawy do garnka z gotującą się fasolą, ciecierzycą lub inną rośliną strączkową. Dzięki temu przyspieszysz cały proces, a nasiona zyskają kremową konsystencję.

Co zrobić, by warzywa strączkowe nie wzdymały?

Nasiona roślin strączkowych łącz z warzywami i przyprawami, takimi jak na przykład kminek, oregano, koper włoski, majeranek czy imbir. Dzięki temu organizm łatwiej poradzi sobie ze strawieniem pokarmu i zmniejszysz ryzyko powstawania nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych. Warto pamiętać, że warzywa strączkowe mogą być złe tolerowane przez osoby z chorobą wrzodową żołądka czy zespołem jelita drażliwego. Jeśli cierpisz na przewlekłe schorzenia układu pokarmowego przed włączeniem ich do diety, skonsultuj się z lekarzem.

