Chodzenie do sklepu „na głodniaka” i robienie zapasów. Zobacz, jakie błędy utrudniają ci zdrowe odżywianie

Za zdrową żywność uznaje się produkty niskoprzetworzone, które nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów czy dużych ilości cukrów prostych i nasyconych kwasów tłuszczowych. Do tej kategorii można zaliczyć między innymi świeże owoce i warzywa, chude mięso i ryby, jogurty naturalne (na przykład typu greckiego, skyr), maślanki, kefiry, a także gorzką czekoladę, kiszonki, orzechy czy rodzynki. Oczywiście dieta powinna być zróżnicowana. Należy pamiętać, że nawet zdrowe artykuły spożywcze jedzone w zbyt dużych ilościach mogą zaszkodzić, prowadząc do przybierania na wadze i zwiększając ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Sprawdź, jakich błędów i zachowań unikać podczas zakupów, by wrócić do domu z koszykiem pełnym wartościowego jedzenia.

Zdrowe zakupy – jakich błędów się wystrzegać?

Pierwszy błąd popełniamy często jeszcze przed pójściem do sklepu. Chodzi o rezygnację z robienia listy zakupów. Spisując poszczególne artykuły spożywcze, które chcemy nabyć mamy okazję lepiej wszystko przemyśleć i zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy. Dzięki temu możemy dokonać wstępnej selekcji produktów już na etapie planowania. W efekcie unikamy zbędnych wydatków i odciążamy domowy budżet.

Drugi poważny błąd to robienie zakupów w sytuacji, gdy jesteśmy głodni. Wtedy bardzo często przestajemy się kierować rozsądkiem i zaczynamy działać impulsywnie. Nie zwracamy większej uwagi na to, co ląduje w naszych koszykach. Sięgamy po gotowe, wysoce przetworzone produkty, słone lub słodkie przekąski. W danym momencie liczy się bowiem tylko jedno – potrzeba zaspokojenia głodu, i to w możliwie w jak najkrótszym czasie.

Trzecim popularnym błędem jest nieczytanie etykiet artykułów spożywczych. Bardzo często w zdrowych i wartościowych (na pierwszy rzut oka) produktach skrywają się duże ilości zbędnego cukru, sztuczne barwniki czy konserwanty. Dlatego tak duże znaczenie ma zaznajamianie się ze składem danego produktu jeszcze przed jego zakupem. Warto pamiętać, że im krótsza lista składników na etykiecie, tym lepiej. Nie wolno zapominać o jeszcze jednej bardzo istotnej zasadzie – im więcej danego składnika w danym artykule spożywczym, tym wyższą pozycję zajmuje on na etykietowej liście.

Czego jeszcze nie należy robić podczas zakupów, jeśli chcemy zdrowo się odżywiać? Nie kupujmy jedzenia na zapas. Takie działanie sprzyja przyjmowaniu nadprogramowych ilości kalorii. W końcu nie chcemy zmarnować pieniędzy wydanych na żywność. Często zmuszamy się więc do jedzenia „pod korek”, co zwiększa ryzyko powstawania dolegliwości gastrycznych (wzdęć, nudności, zaparć), a także nawagi i otyłości (w przypadku gdy dochodzi do częstego przejadania się).

Niebezpieczeństwo zdrowych zakupów

Należy pamiętać o tym, by nie popadać w skrajności. Często skuszeni reklamą czy atrakcyjną promocją inwestujemy w wiele różnych zdrowych, egzotycznych produktów spożywczych, z którymi nie wiemy, co zrobić. W efekcie marnujemy czas i pieniądze, a także zaśmiecamy środowisko. Warto inwestować w znane artykuły spożywcze i pamiętać, że zdrowa żywność wcale nie musi kosztować fortunę, a kluczem do prawidłowej diety jest odpowiednie komponowanie posiłków – w taki sposób by zawierały zarówno tłuszcze, białka, jak i węglowodany (cukry złożone).

