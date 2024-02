Co oznaczają naklejki na pomidorach? Byłam w szoku, ile można się z nich dowiedzieć

Pomidory to niezwykle zdrowe warzywa, ponieważ są bogate w witaminy A, C oraz K, a także w potas i błonnik, co wspiera zdrowie serca i układu odpornościowego. Chętnie wykorzystujemy je w kuchni z uwagi na ich smak, ale też wszechstronność – pasują do najróżniejszych potraw, między innymi sosów, sałatek, ale też dań głównych. Włączenie pomidorów do codziennej diety może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Kupując je w sklepie, patrzymy na to, czy są dojrzałe, świeże. Warto jednak zwrócić uwagę też na mały, ale istotny szczegół.

Co oznaczają naklejki na pomidorach?

Wybierając w sklepie pomidory, większość z nas nawet nie zastanawia się, po co są i co oznaczają naklejki na nich. Okazuje się jednak, że to właśnie na tych małych nalepkach są zakodowane istotne wiadomości dotyczące tych warzyw. Są one ważne, ponieważ mogą pomóc utrzymać ich świeżość. Takie nalepki zwykle zawierają kod, który skład się z serii cyfr. Jeśli będziecie wiedzieć, w jaki sposób je odczytywać – możecie dowiedzieć się naprawdę wielu ciekawych, ale też przydatnych, rzeczy.

Czterocyfrowy kod, który rozpoczyna się od cyfry 3 lub 4 oznacza, że taki produkt pochodzi z uprawy, gdzie były stosowane pestycydy i nawozy sztuczne. Dla wielu osób z pewnością będzie to wskazówka, by nie kupować takiego produktu. Z kolei kod pięciocyfrowy, na początku którego jest liczba 9 to znak, że produkt pochodzi z upraw ekologicznych. Jeśli na początku pięciocyfrowego kodu widnieje cyfra 8 to sygnał, że jest to warzywo modyfikowane genetycznie (tzw. GMO).

Jakie jeszcze zastosowanie ma naklejka na pomidorach?

Choć naklejka na pomidorze, już po jej przeczytaniu, może się wydawać tylko niepozornym papierkiem, to błędem okazuje się jej wyrzucanie. Dlaczego? Wynika to z faktu, że może ona przedłużyć świeżość tego warzywa. Przyklejenie takiej naklejki na górę pomidora, w miejsce szypułki sprawia, że tlen wolniej wnika do wnętrza tego warzywa. W konsekwencji opóźnia to procesy gnilne. Pamiętajcie też o tym, że najlepiej jest nie odrywać szypułek od pomidorów, jeśli macie taką możliwość. Te, które ich nie posiadają, zazwyczaj nie zachowują świeżości tak długo, jak warzywa z tymi zielonymi końcówkami.

Sposoby na przedłużenie świeżości pomidorów

W jaki jeszcze sposób można przedłużyć świeżość pomidorów? Przede wszystkim nie wkładajcie ich do lodówki. Przechowywane w ten sposób szybciej stracą swój smak, ale może to też przyspieszyć proces ich psucia się. Najlepiej jest trzymać je w zaciemnionym pomieszczeniu i pokojowej temperaturze. Sprawdźcie też, jakie pomidory od razu wyrzucić, ponieważ mogą wam zaszkodzić. Jeśli jecie dużo tych warzyw, to możecie też zastosować prosty trik na szybkie obieranie pomidorów.

