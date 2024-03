Chcesz schudnąć bez uczucia głodu? Sięgaj po tę rybę. Ma tylko 100 kcal w 100 gramach

Zębacz smugowy przegrywa w rankingu popularności z łososiem, śledziem, dorszem, makrelą czy tuńczykiem, choć nie ustępuje im pod względem właściwości. Jest ponadto szczególnie polecany osobom, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Warto go jednak włączyć do diety nie tylko podczas odchudzania. Sprawdź, co dzięki temu zyskasz.

Zębacz smugowy – poznaj tę rybę

Zębacz smugowy, znany również jako zębacz pasiasty lub wilk morski należy do ryb słonowodnych. Występuje głównie w Oceanie Atlantyckim, ale można go spotkać również w Bałtyku. Osiąga od 50 do 150 centymetrów długości. Swoją nazwę zawdzięcza mocnym szczękom oraz ciemnym pasom biegnącym w poprzek ciała. Jest ceniony przede wszystkim ze względu na smaczne, pożywne mięso o wielu prozdrowotnych właściwościach.

Jak zębacz smugowy wspomaga odchudzanie?

Zębacz smugowy ma niewiele kalorii – 100 gramów tej ryby to zaledwie 100 kcal. Jednocześnie stanowi cenne źródło białka. Dzięki temu syci, dodaje energii i ogranicza chęć sięgania po niezdrowe przekąski lub słodycze. W rezultacie zrzucanie nadprogramowych kilogramów staje się znacznie łatwiejsze i przebiega bez wyrzeczeń, Warto też zauważyć, że białko wpływa pozytywnie na przemianę materii. Przyspiesza metabolizm i spalanie kalorii. Trawienie tego składnika wiąże się bowiem z wydatkowaniem większej ilości energii.

Inne właściwości zębacza smugowego

Zębacz smugowy dostarcza organizmowi również wielu mikroelementów. Mięso ryby zawiera między innymi jod i wapń. Ma też w swoim składzie witaminy A, D i E oraz B, a także kwasy omega-3. Związki te oddziałują korzystnie na układ sercowo naczyniowy, regulują ciśnienie tętnicze krwi, zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych i obniżają ryzyko wystąpienia zakrzepów. Poza tym wpływają pozytywnie na pracę mózgu.

Jak przyrządzić zębacza smugowego?

Zębacz smugowy znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Można go przygotować na wiele różnych sposobów – zapiec w piekarniku z dodatkiem ziół i marynaty, zapanierować i usmażyć na patelni albo ugotować na parze. Trzeba przy tym pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – mięso ryby jest bardzo delikatne i nie należy go poddawać długiej obróbce termicznej. W przeciwnym razie stanie się suche, twarde i po prostu niesmaczne. Zębacz świetnie komponuje się z takimi dodatkami jak na przykład ryż, ziemniaki, kiszona kapusta czy surówka na bazie świeżych warzyw.

