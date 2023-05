Wcale nie musicie wyrzucać zwiędniętych szparagów. Istnieje prosty sposób na ich uratowanie

Szparagi to bogactwo witamin i składników mineralnych, korzystnie wpływają na organizm, ale są też wyjątkowo smaczne. Wiosną pojawiają się w sklepach i na targach. Ci, którzy są ogromnymi fanami tego warzywa, kupują czasami „na zapas”. Wtedy nieopatrznie można wziąć kilka pęczków i nie zauważyć, że jeden z nich jest zwiędnięty. Istnieje jednak sposób na jego uratowanie.

Zwiędnięte szparagi – jak je uratować?

Szparagi to warzywo, które wyjątkowo szybko traci swoją jędrność i świeżość. Jeżeli po powrocie do domu okaże się, że kupiliście szparagi, które nie są pierwszej świeżości – pora rozpocząć „akcję ratunkową”, dzięki której warzywa wcale nie będą musiały wylądować w koszu. Gdy na szparagach widoczny jest wyraźny ślad po gumce, a po wyjęciu z pęczka opadają, wystarczy, że ułamiecie je przy zgrubiałej końcówce, a następnie włożycie do naczynia z zimną wodą. Po około 1-2 godzinach szparagi znowu odzyskają swoją świeżość. Pamiętajcie jednak, że w sytuacji, gdy szparagi są już po prostu nieświeże – mogą zaszkodzić tak jak każde inne warzywo. Jeżeli są spleśniałe – koniecznie je wyrzućcie.

Jak rozpoznać świeże szparagi?

Choć dla doświadczonych smakoszy tego warzywa, kupienie świeżych szparagów to żadna trudność, to ci, którzy dopiero zaczynają je przyrządzać – mogą mieć z tym problem. Na co zwracać uwagę, wybierając ten przysmak? Przede wszystkim przyjrzyjcie się końcówkom – gdy są świeże, będą wydawać charakterystyczny, skrzypiący dźwięk podczas pocierania ich o siebie. Powinny być zdrewniałe, nie może być na nich też śladów pleśni. Muszą także łatwo się łamać – charakterystyczną cechą świeżych szparagów jest kruchość.

Bardzo ważne jest również, by główki szparagów nie były poszarpane i nie opadały – muszą być zamknięte i mieć jasną barwę. Warzywo powinno być też jędrne – wiotkość i brak elastyczności to sygnał, że nie jest ono najświeższe. Z kolei jeśli szparagi są długie i ciemne – oznacza to, że są przerośnięte.

Jak odpowiednio przechowywać szparagi?

Żeby szparagi pozostały świeże, dobrym pomysłem jest umieszczenie ich w wazonie, słoiku (lub wysokiej szklance) wypełnionym lodowatą wodą. W ten sposób będą świeże nawet przez 3-4 dni. Wcześniej skróćcie końcówki o koło 2-3 cm. Pamiętajcie, żeby nie przechowywać ich na blacie w kuchni przez dłuższy czas (powyżej kilku godzin) – jeśli będą leżeć w nasłonecznionym miejscu, to szybko stracą swoją jędrność, nie będą też już tak smaczne. Żeby wydobyć z tego warzywa wszystkie walory smakowe, ważne jest też jego odpowiednie przygotowanie – sprawdźcie, jak ugotować szparagi.

Czy można mrozić szparagi?

Szparagi są dostępne przez dość krótki czas, dlatego dobrym pomysłem będzie ich zamrożenie. Czy jednak można to zrobić? Tak, jest to całkowicie dozwolone. W tym celu najlepiej jednak wybrać cienkie i „niezdrewniałe” szparagi. Wcześniej musicie je też dokładnie umyć i osuszyć. Przed zamrożeniem obierzcie ze skórki około 1/3 dolnej części łodygi. Dobrym pomysłem jest też zblanszowani tych warzyw. Jeśli planujecie zamrozić białe szparagi – musicie je wcześniej obrać. Później przełóżcie je do foliowej torebki i umieśćcie w zamrażalniku. Mogą tam być przechowywane nawet przez 10 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że po rozmrożeniu szparagi stracą sporo wody, przez co nie będą się nadawały do wszystkich potraw. Z kolei żeby je rozmrozić – wystarczy wyjąć je z zamrażalnika i ugotować w wodzie.

