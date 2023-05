Jak dobrze ugotować szparagi? Większość zapomina o ważnym składniku

Gotując szparagi, łatwo popełnić błąd. Rozgotowane nie będą dobrze smakować i wyglądać. Podpowiadamy, jak ugotować idealne szparagi.

Dodaj cukier do gotowania szparagów

Do gotowania szparagów dodaje się nie tylko sól, ale też cukier. Ten prosty zabieg sprawia, że smak szparagów jest bardziej intensywny i pozbawiony goryczki. Ile cukru dać do gotowania szparagów? Zasada jest prosta: tyle samo, co soli. Jeżeli wsypujesz do garnka łyżeczkę soli, dodaj też łyżeczkę cukru. Do gotowania szparagów można dodać także odrobinę masła.

Jak długo gotować szparagi?

Nie ma jednej recepty, bo szparagi szparagom nierówne. Przyjmuje się, że szparagi białe gotuje się w zależności od ich wielkości 7-12 minut, a szparagi zielone 3-5 minut. Przed gotowaniem warto odciąć zdrewniałe końcówki. Pomocny z pewnością będzie garnek do gotowania szparagów, w którym można je ustawić pionowo, dzięki temu główki mogą wystawać z wody i zachować idealną chrupkość. Jeśli nie masz pewności, czy twoje szparagi są już gotowe, po prostu wyjmij jednego, odetnij kawałek i sprawdź, czy mają odpowiednią dla ciebie miękkość.

Czy szparagi trzeba obierać przed gotowaniem?

Młode zielone szparagi można gotować bez obierania (trzeba wówczas odłamać zdrewniałe końcówki). Duże szparagi zielone i szparagi białe należy zawsze obrać przed gotowaniem, ponieważ skórka zrobi się włóknista i niesmaczna. Same skórki można wykorzystać do zrobienia esencjonalnego bulionu do zupy szparagowej.

Warto pamiętać, że szparagi można jeść na surowo. W tej postaci są idealnym dodatkiem do wiosennych sałatek.

