To najzdrowsze bułki, do koszyka wrzucam już tylko ten rodzaj. Sprawdźcie też, których się wystrzegać

Bułki są popularnym wyborem na śniadanie lub kolację ze względu na swoją wszechstronność i wygodę. Można jeść je na wiele sposobów – jeśli są świeżutkie i chrupiące, to doskonale smakują nawet z samym masłem. Możecie wcinać je na słodko, na przykład z dodatkiem dżemu, miodu lub masła orzechowego, ale też w klasycznej wersji z serem lub szynką i dodatkiem warzyw. Jeśli podczas zakupów nie zastanawiacie się, które bułki najlepiej wrzucić do koszyka, tylko sięgacie po konkretny rodzaj z czystego przyzwyczajenia, pora to zmienić.

Jakie bułki są najzdrowsze?

Katarzyna Bosacka jakiś czas temu opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym wskazała, po jakie bułki najlepiej sięgać. Są to świetne alternatywy dla „białych bułeczek”, czyli kajzerek z mąki wysokooczyszczonej, które nie mają w sobie wiele wartości odżywczych. Zdrowszą wersja takiej kajzerki jest bułka żytnia na zakwasie. Jak wskazuje Katarzyna Bosacka, jest ona naturalna i bogata w wartości odżywcze, a do tego pomaga w trawieniu i reguluje poziom cukru we krwi. Drugi wybór to bułka grahamka, która jest pełna błonnika pokarmowego, witamin z grupy B i składników mineralnych, a do tego ma niski poziom cukru i tłuszczu. „Ona również jest zrobiona z pszenicy, ale jest to pszenica pełnoziarnista” – wyjaśniła specjalistka.

Kolejny dobry dla naszego organizmu wybór to bułka orkiszowa, która też świetnie sprawdzi się jako zdrowsza alternatywa popularnej kajzerki. Zawiera więcej błonnika i składników odżywczych niż bułki pszenne. Jest również smaczna i sycąca. Warto sięgać także po bułki pełnoziarniste, które przygotowuje się z mąki z pełnego ziarna. Dają one uczucie sytości na dłużej, a do tego są bogate w błonnik pokarmowy i witaminy.

Jakich bułek unikać? To najgorsze rodzaje

Katarzyna Bosacka podała również listę bułek, których należy się wystrzegać. Znalazła się na niej między innymi słynna biała bułka, czyli taka, która ma mało wartości odżywczych, a jej spożywanie może prowadzić do wahań cukru we krwi. Kolejny rodzaj bułek, których lepiej jest unikać, to bułki maślane. Są bogate w tłuszcz i cukier, a za to niestety ubogie w błonnik pokarmowy, czyli w konsekwencji – niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Podczas zakupów spożywczych nie sięgajcie też po bułki z dodatkiem sztucznych składników, takich jak konserwanty, polepszacze smaku czy sztuczne barwniki. Koniecznie sprawdźcie też, jaki jest najzdrowszy chleb. Warto również wiedzieć, jak odświeżyć chleb i bułkę, by były chrupiące. Proste triki sprawią, że zjecie je ze smakiem.

