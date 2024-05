Co zrobić, żeby nie czuć się głodnym po owsiance? Dietetyk mówi o najważniejszych zasadach

Płatki owsiane cieszą się dużą popularnością wśród osób dbających o zdrowie i dietę. Chętnie po nie sięgamy ze względu na ich bogactwo w błonnik, witaminy i minerały, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Świetnie sprawdzają się jako pożywne śniadanie lub kolacja, dostarczając energii na cały poranek. Ponadto, są niezwykle wszechstronne – można je spożywać na ciepło jako owsiankę lub dodawać do smoothie czy wypieków. Ich regularne jedzenie pomaga w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Dietetyk podpowiada, co należy zrobić, by najeść się owsianką i nie odczuwać głodu już po krótkim czasie od jej spożycia.

Co zrobić, żeby najeść się owsianką? Trzy wskazówki

Żeby owsianka sprawdziła się jako śniadanie, które sprawi, że przez dłuższy czas będziecie odczuwać sytość, musicie trzymać się trzech podstawowych zasad. Podała je dietetyczka Anna Adamska w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie. Jako pierwszy warunek specjalistka wskazuje na dodanie do owsianki źródła białka – może to być jogurt skyr, serek wiejski, ale też twarożek lub odżywka białkowa. Musicie też pamiętać o tłuszczach – dobrze sprawdzi się na przykład masło orzechowe, pestki lub orzechy.

Ważny jest również dodatek owoców, które „podkręcą” smak owsianki, ale będą też źródłem błonnika. Tak przygotowaną owsiankę warto jeść zamiast zwykłych płatków z mlekiem, ponieważ będziecie bardziej syci po takim śniadaniu. Przypominamy, że jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które są na diecie odchudzającej, ponieważ wtedy nie sięgamy po wysokokaloryczne przekąski.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Owsianka jest doskonałym wyborem na śniadanie ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne. Pomaga między innymi w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi oraz wspiera zdrowie układu trawiennego. Owsianka dostarcza także energii dzięki złożonym węglowodanom, co sprawia, że czujemy się syci na dłużej. Jest źródłem ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina B1, żelazo i magnez, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego. Co więcej, można ją łatwo dostosować do swoich upodobań smakowych, dodając owoce, orzechy czy rożnego rodzaju przyprawy, co czyni ją nie tylko zdrowym, ale i smacznym posiłkiem. Regularne spożywanie owsianki może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Owsianka ma również niski indeks glikemiczny, co pomaga w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi. Sprawdźcie jednak, czego pod żadnym pozorem nie dodawać do owsianki. Warto wiedzieć również, ile płatków owsianych można zjeść w ciągu dnia.

