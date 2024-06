Mrozisz owoce w ten sposób? To błąd, przez który stają się niesmaczne i mało apetyczne

Wiosna i lato to czas, kiedy na rynku pojawiają się różnego rodzaju owoce. Sezon na truskawki, maliny i inne pyszności zwykle jednak szybko się kończy. Na szczęście istnieje sposób, by cieszyć się ich smakiem znacznie dłużej. Wystarczy je zamrozić. Trzeba jednak dobrze się do tego zabrać. W przeciwnym razie produkty stracą swoje walory i staną się nieapetyczne. Sprawdźcie, czego nie robić.

Jak prawidłowo mrozić owoce? Unikaj tego błędu

Wiele osób po umyciu truskawek, malin bądź innych sezonowych owoców od razu wkłada je do strunowych woreczków i umieszcza w zamrażarce. To duży błąd i prosta droga do tego, by produkty straciły swój kształt. Co będzie lepszym rozwiązaniem? Najpierw umyj owoce i osusz je na ręczniku papierowym. Następnie porozkładaj wszystkie na desce do krojenia lub tacce. Pamiętaj o zachowaniu odstępów między poszczególnymi „okazami”. Potem schowaj tackę albo deskę z owocami do zamrażarki i odczekaj kilka godzin, do momentu aż na ich powierzchni pojawi się cienka warstwa lodu. Na koniec przełóż sezonowe przysmaki do woreczków strunowych i ponownie umieść w zamrażarce.

O czym jeszcze pamiętać podczas mrożenia owoców?

Zamrażaj świeże i dokładnie umyte owoce, najlepiej zaraz po zakupie. Pamiętaj, by wcześniej pozbawić je pestek, gniazd nasiennych i szypułek Większe owoce możesz podzielić na kawałki, mniejsze pozostaw w całości. Jeśli chcesz, zblanszuj je przed zamrożeniem. Zanurz we wrzątku, a potem umieść w lodowatej wodzie. Dzięki temu owoce zachowają swój naturalny kolor oraz sprężystość. Zostaną jednak pozbawione części wartości odżywczych. Zamrożone owoce możesz przechowywać w zamrażarce do dwunastu miesięcy. Najlepiej jednak zużyć je w ciągu pół roku.

Jakie owoce nie nadają się do zamrożenia?

Mrożenie jest dość uniwersalną metodą, ale nie wszystkie owoce można poddać takiej obróbce. Dotyczy to przede wszystkim tych produktów, które mają w swoim składzie duże ilości wody. Niska temperatura sprawia, że zmieniają one swoją strukturę. Chodzi między innymi o arbuzy, owoce cytrusowe (grejpfruty, pomarańcze etc.) czy gruszki.

