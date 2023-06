Niskokaloryczny arbuz pomoże w zgubieniu kilogramów przed latem. To niemal sama woda!

Po arbuza chętnie sięgamy w letnie i gorące dni. Jest pyszny, ale przede wszystkim bardzo soczysty, dzięki czemu świetnie gasi pragnienie. Okazuje się, że jest on też doskonałą przekąską dla osób, które znajdują się na diecie i chcą zgubić nadprogramowe kilogramy. Istnieje nawet specjalna dieta arbuzowa, jednak należy być ostrożnym podczas jej stosowania.

Arbuz świetnie działa na odchudzanie

Poza słodkim smakiem arbuz ma o wiele więcej pozytywnych właściwości – może pomóc między innymi w utracie wagi. Wszystko za sprawą wysokiej zawartości wody – ten owoc składa się z niej w ponad 90 procentach. Przy okazji dostarcza do organizmu bardzo mało kalorii (36 kcal/100 g) i jest to jeden z lepszych owoców, po które można sięgać na diecie. Arbuz świetnie nawadnia i zaspokaja apetyt. Ma również wysoki indeks glikemiczny (IG), jednak ze względu na niewielką ilość węglowodanów nie powoduje zbyt gwałtownego wyrzutu glukozy do krwi. Owoc ten ma też działanie moczopędne i ułatwia przemianę materii. Należy jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z jego jedzeniem, ponieważ oprócz wody zawiera też cukier. Musicie mieć też na uwadze, że zdrowe odchudzanie polega przede wszystkim na zbilansowanej diecie i wprowadzeniu aktywności fizycznej jako stały nawyk.

Jakie jeszcze właściwości ma arbuz?

Jedzenie arbuza, poza tym, że może pozytywnie wpłynąć na proces odchudzania, ma także więcej zalet. Posiada on dużą zawartość przeciwutleniaczy, które opóźniają proces starzenia się organizmu i mogą wpływać na hamowanie rozwoju komórek nowotworowych. Wspomaga także pracę serca oraz przyspiesza proces regeneracji mięśni u sportowców. Ze względu na działanie moczopędne tego owocu poleca się spożywanie go w przypadku chorób nerek i infekcji układu moczowego. Korzystnie wpływa także na układ pokarmowy. Również sok z arbuza ma wiele korzyści zdrowotnych.

Jak wybrać najlepsze arbuzy?

Jak wybrać najlepszego arbuza? Istnieją triki, dzięki którym będziecie mogli w sklepie lub na bazarku wyszukać arbuza najlepszej jakości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego skórkę – nie powinna posiadać żadnych ubytków ani wgnieceń. Musi być również jędrna i nie zapadać się po naciśnięciu palcem. Ważne również, by kształt arbuza (jeśli kupujemy go w całości) był regularny – to świadczy o dobrych warunkach klimatycznych, w jakich przebywał. Arbuz nie powinien być też mały, ponieważ to znak, że jest niedojrzały w środku. Jeśli jest ciężki – będzie naprawdę soczysty. Najlepiej jest kupować arbuzy w całości – jeżeli jednak zdecydujecie się na te w kawałkach, zwróćcie uwagę na to, czy miąższ nie jest suchy i za jasny.

W jaki sposób można jeść arbuza?

Arbuza zazwyczaj je się pokrojonego w plastry lub kostkę. Możecie podać go też w formie kulek (wystarczy użyć do tego łyżeczki). Jest również świetnym dodatkiem do sałatek owocowych. Mało osób wie o tym, że skórkę arbuza można zamarynować. Ciekawą opcją są też grillowane arbuzy – idealne na upalne dni. Pomysłów na potrawy z tym owocem jest jednak więcej – możecie go wykorzystać zarówno w słodkich, jak i słonych daniach, na przykład zrobić sorbet arbuzowy z cytryną, domowy kisiel lub galaretkę arbuzową. Arbuz dobrze smakuje też w połączeniu z melonem, mango i krewetkami lub jako sałatka z serem feta i orzechami.

