Bosacka wyjaśnia, jak kupić dobrą fasolkę szparagową. Ważny jest nie tylko kolor warzywa

Fasolka szparagowa to pyszne i cenne letnie warzywo. By czerpać z niej pełnię korzyści, warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Katarzyna Bosacka wyjawiła, co jest kluczowe.

Fasolka szparagowa to wartościowy dodatek do letnich dań. Aby jednak dostarczyła nam maksimum korzyści i zachwyciła smakiem, musi być świeża. Katarzyna Bosacka pokazała, jak wytypować ją bez pudła. Ważny jest kolor fasolki szparagowej Strąki fasoli – bo tym właściwie jest fasolka szparagowa – występują w dwóch kolorach. Katarzyna Bosacka w swoich poradach skupiła się na łatwiej dostępnej w polskich sklepach i na bazarkach żółtej odmianie tego smacznego warzywa. Wyjaśniając, co jest ważne przy jej zakupie, zaczęła od zauważalnej na pierwszy rzut oka cechy warzywa. Świeże sztuki mają bardzo głęboką i intensywną barwę. Wyblakły kolor fasolki szparagowej świadczy natomiast o tym, że od jej zbioru upłynęło już sporo czasu. Warto też sprawdzić, czy na strąkach nie ma przypadkiem brązowych plamek. Mogą być one oznaką trawiącej roślinę choroby. Na ten szczegół uważaj, kupując fasolkę szparagową Świeżą fasolkę szparagową zdradzi jeszcze jeden szczegół wyglądu, który łatwo może nam umknąć. Chodzi o ogonki. Jak wyjaśnia popularna dziennikarka, zielone i dość elastyczne w zasadzie gwarantują nam, że mamy do czynienia z dopiero do zerwaną rośliną. Poleca, by przed zakupem dokładnie je obejrzeć. Jeśli kupujemy warzywo na targu, możemy też poprosić sprzedawcę o przełamanie strąka fasoli. W przypadku już dość długo leżącego okazu nie usłyszymy charakterystycznego dźwięku strzelania. Taki test możemy też wykonać samodzielnie już w domu. Ustalimy w ten sposób, czy przypadkiem nie przechowywaliśmy warzywa zbyt długo. Czasami już nawet oglądając warzywo, będziemy w stanie zorientować się, jak się zachowa. Sztuki wiotkiej i wyglądającej na wysuszoną raczej nie uda nam się łatwo podzielić na mniejsze części bez użycia noża. Z zakupu takiej fasolki szparagowej lepiej zrezygnować. Czytaj też:

