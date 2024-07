Gratisowy cukier i mleko za półdarmo tylko w Lidlu. Nie przegap tych dat i zobacz, ile zaoszczędzisz

Mleko i cukier to jedne z tych produktów, które w sezonie letnim idą w kuchni „jak woda”. Wykorzystujemy je do przygotowania domowych lodów, mrożonej kawy oraz innych pysznych deserów, na przykład ciast z owocami. Co więcej, cukier jest ważnym składnikiem różnego rodzaju przetworów (dżemów, konfitur itp.). Warto więc zrobić zapas. Teraz nadarza się ku temu świetna okazja. Możesz uzupełnić spiżarkę, a jednocześnie sporo zaoszczędzić. Nie musisz się też martwić, że nie znajdziesz miejsca na zakupione towary. Nie wymagają żadnego specjalnego traktowania. Z łatwością przechowasz je nawet w kuchennej szafce.

Darmowy cukier w Lidlu – warunki oferty

Promocja na cukier w Lidlu trwa tylko przez jeden dzień. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz się pośpieszyć i zrobić zakupy w poniedziałek, 22 lipca 2024 roku. Oferta dotyczy artykułów dwóch konkretnych marek. Chodzi o KuchnięLidla.pl oraz Polski Cukier. Co więcej, obniżka obowiązuje tylko przy zakupie pięciu opakowań o wadze 1 kilograma w cenie 4,49 zł. Klient, który spełni ten warunek otrzyma pięć kolejnych sztuk produktu za darmo, przy czym obowiązuje limit 10 kilogramów cukru na osobę.

Jak kupić tanie mleko w Lidlu?

Lidl zmniejszył ceny mleka aż o 50 procent. Obniżką objęto produkt UHT „Mazurski Smak” marki Mlekpol o zawartości tłuszczu na poziomie 3,2 procent. Teraz za jeden litr nabiału zapłacisz 1 złoty i 99 groszy. By jednak tak się stało, musisz zakupić minimum 6 opakowań napoju. Jedna osoba może nabyć maksymalnie 12 sztuk. Promocja trwa od poniedziałku do środy (22-24 lipca 2024 roku).

Cukier i mleko w Lidlu tylko z aplikacją

Obie promocje mają jeszcze jeden bardzo ważny „haczyk”. Są skierowane wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Jej zdobycie nie nastręczy ci jednak najmniejszego problemu. Oprogramowanie jest bezpłatne i ogólnodostępne. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie. Działa zarówno na smartfonach z systemem Android, jak i tych wyposażonych w iOS. By skorzystać z opisanych wyżej ofert, musisz założyć konto w aplikacji i aktywować interesujący cię kupon podczas zakupów. Cały proces zajmie najwyżej kilka minut.

Czytaj też:

Tę owsiankę zajada nawet moja mama, która ma problem z poziomem cukru. Przepis jest dziecinnie prostyCzytaj też:

Babcia nigdy nie używa żelfiksu, a jej dżemy są idealne. Jej patent jest dziecinnie prosty