Ta kanapka to skarbnica prozdrowotnych właściwości. Sekret tkwi w jednym składniku

Powiedzmy sobie szczerze: kanapki nie cieszą się dobrą sławą. Zwykle przywodzą na myśl pajdy chleba wysmarowane masłem i przełożone szynką. Rzeczywiście tak skomponowane przekąski nie są najlepszym wyborem, zwłaszcza gdy korzystamy ze sklepowych wyrobów. Ich skład często przypomina bowiem tablicę Mendelejewa. Dlatego staram się unikać gotowych wędlin i szukać innych rozwiązań. Ostatnio zainspirowałam się przepisem na sałatkę Caprese. Postanowiłam zaadaptować go do kanapkowej wersji. Użyłam niewielkiej liczby produktów. Jeden z nich to prawdziwa bomba witaminowa o wielu prozdrowotnych właściwościach.

Jak zrobić zdrowszą wersję kanapek à la Caprese?

W tradycyjnym przepisie na kanapki à la Caprese nie ma nic odkrywczego. Wystarczy wziąć dwie kromki chleba i ułożyć między nimi plasterki pomidora oraz kawałki mozzarelli, a całość zwieńczyć paroma listkami świeżej bazylii. Nie wolno zapominać o pesto. W tej recepturze to właśnie ono zastępuje masło i jest głównym nośnikiem smaku. Klasyczny sos robi się na bazie bazylii. Postanowiłam wymienić ją jednak na inną zieleninę. Mój wybór padł na szpinak. Ma wiele cennych właściwości. W dodatku nadaje potrawom bardzo ciekawy smak. Musicie go spróbować, by przekonać się, czy trafi w wasze gusta. Do przygotowania jednej kanapki potrzeba około 15 g pesto.

Przepis: Kanapka à la Caprese To pyszna i zdrowa propozycja na śniadanie, lunch lub kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 kromki pieczywa

połówka pomidora

60 g mozzarelli

1 łyżka pesto

5 listków bazylii

sól

pieprz Na pesto: 200 g liści szpinaku

2 gałązki natki pietruszki

2 łyżki płatków migdałów

3 ząbki czosnku

10 g orzechów włoskich ze skórką

4 łyżki oliwy z oliwek

pieprz

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie pomidora. Pokrójcie warzywo na plastry. To samo zróbcie z mozzarellą. Robienie pestoSkładniki na pesto przełóżcie do kielicha blendera i zmiksujcie na gładką masę. Jeśli sos będzie zbyt gęsty, dodajcie do niego więcej oliwy. Składanie kanapkiJedną kromkę pieczywa posmarujcie gotowym pesto. Na drugą wyłóżcie plastry pomidora i mozzarelli. Układajcie je warstwami. Najpierw pomidory, a potem ser. Na koniec dorzućcie bazylię i przykryjcie całość drugą kromką pieczywa.

Wskazówka: Możecie też przygotować tę kanapkę w wersji na ciepło. Wystarczy, że pieczywo wypełnione dodatkami włożycie do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na około 8 minut (do momentu aż ser się rozpuści).

Rada: Nie trzymajcie się sztywno przedstawionego wyżej przepisu. Ilość poszczególnych składników możecie śmiało dostosowywać do swoich indywidualnych preferencji, na przykład dołożyć więcej pomidorów, sera czy bazylii.

Dlaczego warto jeść pesto ze szpinaku?

Szpinakjest źródłem wielu mikroelementów. Zawiera między innymi cynk, wapń, krzem, magnez, potas, a także witaminy z grupy B. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi i stabilizuje stężenie glukozy w organizmie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Wspomaga leczenie anemii. Poprawia trawienie i przyspiesza proces usuwania zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie wzmacnia odporność. Wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników. Zwalcza stany zapalne i spowalnia starzenie się komórek.

Jak przechowywać domowe pesto ze szpinaku?

Jeśli nie zużyjecie całego pesto od razu, przełóżcie resztki do szczelnie zamykanego słoiczka i schowajcie do lodówki. Najlepiej zużyć je w ciągu 3-5 dni. Sos możecie dodawać nie tylko do kanapek, ale również sałatek, makaronów czy marynat.

