To najgorsza rzecz, jaką robimy przed suszeniem grzybów? Sprawdź, czy można myć grzyby

Wiele osób po udanym grzybobraniu, zabiera się za szykowanie marynat i suszenie grzybów. Wcześniej jednak leśne skarby należy oczyścić. Niestety najczęściej nie jest to proste zadanie, a do tego w kwestii mycia grzybów przed suszeniem, opinie są bardzo podzielone.

Czy można myć grzyby przed suszeniem?

Specjaliści, którzy są przeciwko myciu grzybów przed suszeniem, podnoszą argument, że grzyby są bardzo chłonne i mogą łatwo nasiąknąć wodą. To natomiast utrudni ich suszenie i może prowadzić do rozwoju pleśni. Zamiast mycia często rekomendują dokładne oczyszczanie grzybów za pomocą czystego pędzelka lub ściereczki, aby usunąć zanieczyszczenia roślinne, piasek i inne resztki.

Co jednak zrobić, jeśli grzyby są bardzo brudne i nie można ich dokładnie oczyścić bez użycia wody? W tym przypadku nie obędzie się bez mycia. Ważne jednak, by grzyby jak najkrócej miały kontakt z wodą (najlepiej opłukać je szybko pod bieżącym strumieniem zimnej wody, a nie namaczać), a następnie jak najszybciej i dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Grzyby powinny być całkowicie suche przed rozpoczęciem suszenia. Niestety wiele osób wrzuca grzyby do miski lub komory zlewu wypełnionej wodą, a tego błędu grzyby mogą nam nie wybaczyć. Leśne skarby, które chcemy wysuszyć lub zamrozić, po długim namaczaniu mogą stracić jędrność i smak.

Po oczyszczeniu większe grzyby można pociąć na mniejsze kawałki, aby ułatwić proces suszenia. Czynność ta pozwala również upewnić się, że nasze okazy nie są robaczywe.

Jakich błędów podczas suszenia grzybów unikać?

Oprócz moczenia grzybów w wodzie, często popełnianym błędem jest suszenie skarbów jesieni w zbyt wysokiej temperaturze. Prowadzi to do utraty smaku i aromatu grzybów. Jeśli decydujemy się na suszenie grzybów w piekarniku, to trzeba ustawić niską temperaturę urządzenia (ok. 50-60°C) i otworzyć lekko drzwiczki piekarnika.

Należy też uważać na zbyt gęste ułożenie grzybów do suszenia. Jeśli leżą zbyt blisko siebie, może okazać się, że nie wyschną dokładnie i rozwinie się na nich pleśń. A gdy mamy już pewność, że dokładnie wysuszyliśmy grzyby, to należy przechowywać je w szczelnie zamkniętych pojemnikach ze szkła lub metalu, z dala od światła i wilgoci, np. w suchej szafce. Do pojemnika w suszonymi grzybami można włożyć kilka ziarenek suchego ryżu, które szybko pochłoną ewentualną wilgoć.

