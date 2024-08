Dobry olej za darmo w Lidlu, ale tylko przez jeden dzień. Zapamiętaj tę datę, a zaoszczędzisz sporo

Dobry olej można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów – nie tylko jako tłuszcz do smażenia, ale również składnik marynat, dressingów, sosów, a nawet ciast i deserów. Dlatego warto zadbać o to, by w kuchni go nie zabrakło. Świetną okazją do uzupełnienia domowych zapasów jest akcja promocyjna, jaką organizuje sieć Lidl. Klienci, którzy spełnią określone warunki mogą otrzymać dobry olej za darmo. Oferta ma jednak ograniczenia czasowe. Obowiązuje tylko przez jeden dzień. Sprawdź, kiedy dokładnie można z niej skorzystać.

Olej za darmo w Lidlu – warunki oferty

Darmowy olej może dostać każdy klient. Posiadanie aplikacji Lidl Plus nie jest w tym przypadku wymagane. Obowiązują natomiast inne warunki, które należy spełnić, by zaoszczędzić. Trzeba zakupić litr tłuszczu, by drugie opakowanie otrzymać gratis. Nie może być to jednak pierwszy lepszy produkt ze sklepowej półki. Oferta dotyczy bowiem wyłącznie oleju rzepakowego marki VitaDor w cenie 6 złotych i 99 groszy. Co więcej, przywołana akcja promocyjna trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w piątek, 2 sierpnia 2024 roku. Jeśli więc chcesz z niej skorzystać, musisz się pospieszyć. Najlepiej zapisz sobie gdzieś wskazaną datę, by nie przegapić dobrej okazji na odciążenie domowego budżetu.

Jak przechowywać olej rzepakowy?

Olej rzepakowy, podobnie jak inne rodzaje tłuszczu (sojowy, słonecznikowy itp.) powinny być trzymane w odpowiednich warunkach. W przeciwnym razie stracą cenne właściwości i wartości odżywcze. Najlepiej trzymać je w zacienionym i chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych, na przykład w zamykanej kuchennej szafce. Powinna być ona jednak położona z dala od źródeł ciepła, takich jak na przykład grzejnik czy kuchenka.

Czytaj też:

Z tym problemem zmaga się większość Polaków. W jego zwalczeniu pomaga dietaCzytaj też:

Lubisz słodycze, sery, masło, mięso, owoce? Uważaj. Dr Stolińska radzi, co powinniśmy jeść