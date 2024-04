W ciasto francuskie zawijam 4 składniki i piekę. Wyśmienita przekąska gotowa w 20 minut

Ciasto francuskie jest niezwykle wszechstronne i można z niego przygotować różnorodne smakowite dania i przekąski. Możecie na przykład stworzyć wykwintne quiche z różnymi nadzieniami, takimi jak szpinak, ser czy pieczarki. To jednak nie wszystko, ponieważ nadaje się ono doskonale też do słodkich przekąsek – możecie wyczarować na przykład pyszne rogaliki z nadzieniem owocowym lub czekoladowym, które doskonale sprawdzą się jako dodatek do kawy, gdy macie niespodziewanych gości. Dodatkowo z takiego ciasta francuskiego możecie przygotować też mini pizzę, która będzie idealna dla miłośników tego dania.

Jak zrobić wyśmienite kieszonki z ciasta francuskiego? Szybki przepis

Wytrawne kieszonki z ciasta francuskiego to smakołyk, którym będą zajadać się wszyscy. Są wyśmienite, a robi się je w naprawdę ekspresowym tempie. Co więcej, będziecie potrzebować tylko kilku składników, które pewnie macie w swojej lodówce. Chodzi o cebulę, pieczarki, ser i czerwoną paprykę.

Przepis: Kieszonki z ciasta francuskiego Te kieszonki z ciasta francuskiego będą hitem na waszym stole Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 1 opakowanie ciasta francuskiego

1 papryka

500 g pieczarek

1 cebula czerwona

300 g sera żółtego Sposób przygotowania Krojenie warzywNajpierw pokrójcie cebulę w piórka, a paprykę w cienkie paski. W plasterki pokrójcie też pieczarki. Ścieranie seraZetrzyjcie ser żółty na tarce o większych oczkach. Nadziewanie ciasta francuskiegoRozwińcie ciasto francuskie i pokrójcie na 8 kawałków. Każdy kawałek posypcie serem żółtym, ułóżcie pieczarki, paprykę i cebulę. Następnie uformujcie z ciasta kieszonki. Całość pieczcie przez około 15 minut (jeśli uznacie, że potrzebne jest więcej czasu – wyjmijcie tę przekąskę z piekarnika odrobinę później). Pieczcie w temperaturze podanej na opakowaniu ciasta.

Warto eksperymentować z różnego rodzaju składnikami, ale też kształtami, w jakie formujecie ciasto francuskie jeszcze przed upieczeniem.

Co jeszcze można przygotować z ciasta francuskiego?

Ciasto francuskie możecie przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. W każdej wersji będzie smakować naprawdę wspaniale. Ciekawym pomysłem jest zrobienie paluchów z ciasta francuskiego. Wystarczy, że pokroicie ciasto na paski, posmarujecie je sosem pomidorowym, a następnie posypiecie startym serem i przyprawicie ziołami. Na koniec upieczcie paluchy – będą świetnie smakować maczane w domowym sosie czosnkowym. Z kolei jeśli macie ochotę na słodką przekąskę – koniecznie przygotujcie „cynamonowe zawijasy”. Najpierw musicie pokroić ciasto francuskie na paski, posmarujcie je masłem, posypcie mieszanką cukru i cynamonu, a na koniec upieczcie. Możecie zrobić jeszcze inne szybkie i efektowne przekąski z ciasta francuskiego, które będą idealne na przykład na spotkanie z przyjaciółmi.

