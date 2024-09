Wiem, jak błyskawicznie obrać orzechy włoskie ze skórki. Tym sposobem robię to bez trudu

Rozpoczął się sezon na orzechy włoskie. Są idealne jako samodzielna przekąska na przykład zamiast słodyczy czy chipsów, ale nie tylko. Wykorzystuje się je też do wielu wypieków, sałatek, można z nich zrobić również nalewkę. Dość problematyczne jest jednak obieranie ich ze skórki, zwłaszcza w sytuacji, gdy potrzebujemy większej ilości orzechów. Takie skrobanie nożykiem jest wtedy bardzo żmudnym zajęciem i zajmuje dużo czasu. Możecie jednak skorzystać z prostego patentu i zrobić to naprawdę o wiele szybciej.

Jak błyskawicznie oczyścić orzechy włoskie ze skórki?

Żeby dostać się do pysznego wnętrza orzechów włoskich – trzeba najpierw pozbyć się ich łupiny, a później obrać z cienkiej skórki. Jeśli nie obierzemy orzechów z tej ostatniej warstwy – będzie to bardzo niekorzystnie wpływać na ich smak. Wyczuwalny będzie gorzkawy posmak tych „darów jesieni”. W bezproblemowym obraniu orzechów włoskich pomoże wam wysoka temperatura, a dokładnie – piekarnik.

Co w taki razie należy zrobić? Najpierw musicie ułożyć orzechy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie rozgrzejcie piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wsuńcie blaszkę. Pieczcie tak orzechy przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmijcie je i poczekajcie, aż ostygną. Później przetrzyjcie je delikatnie dłonią (możecie do tego wykorzystać też ręcznik papierowy), a bez problemu pozbędziecie się skórek z orzechów. Teraz pozostanie wam już jedynie cieszenie się ich słodkim smakiem.

Inne patenty na obieranie orzechów włoskich

Jeśli nie chcecie korzystać ze sposobu z piekarnikiem na obranie orzechów włoskich ze skórki, możecie włożyć je również do mikrofali. Jest to też bardzo prosty sposób na pozbycie się skorek. Najpierw umieśćcie orzechy w misce z wodą, a następnie wstawcie na parę minut do mikrofalówki. Gdy woda zacznie już bulgotać – musicie wyjąć miskę z urządzenia, odcedzić i ostudzić orzechy. Później zostaje wam już tylko usunięcie skórki z nich – stanie się ona miękka, więc nie będzie to wcale trudne.

Możecie również uprażyć orzechy na patelni – wtedy też bez trudu zdejmiecie z nich skórkę. Najpierw jednak namoczcie je przez minimum pół godziny w wodzie, a później wrzućcie na około 3-5 minut na rozgrzaną patelnię. W ten sposób takie przyprażone łupinki same zaczną odpadać. Koniecznie sprawdźcie też, jak przechowywać orzechy włoskie, by szybko nie zjełczały.

